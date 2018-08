La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 15/ago/2018 Insomnio, un enemigo del buen dormir







Entendemos médicamente por insomnio a aquella circunstancia en la cual el paciente tiene sueño y queriendo dormir no puede concretar su objetivo, es decir no logra conciliar el sueño. Quiero aclarar que esta es una definición básica de insomnio pero que existen muchas otras alteraciones del sueño. Las causas de insomnio suelen estar relacionadas al estrés, a la ansiedad, a las alteraciones del ritmo de vida, a cambios en el horario habitual del sueño, pero también hay casos asociados a algunas enfermedades, o a la utilización de algunos medicamentos. Estas dos últimas causas afectan a nivel biológico, es decir afectan el "reloj" que marca el ritmo biológico del organismo humano. Sea cual sea el motivo, el tratamiento recetado por el medico variará según el paciente. La receta médica incluye un fármaco, un tratamiento terapéutico, una revisión conciente de hábitos charlados dentro del consultorio, un tratamiento abordaje medico multidisciplinario, o todas las anteriores. En cualquier caso es dentro del espacio del consultorio que se encausan las particularidades de cada persona como paciente. Dormir mal no debe ser una costumbre Entonces hasta aquí hablamos sobre el sueño como una función esencial exigida y ejecutada por la naturaleza; sobre la importancia de no asumir que tenemos insomnio sin diagnóstico médico, porque hay distintas patologías dentro de las que generan alteraciones del sueño; y también mencionamos las nociones básicas de lo que implica padecer insomnio. Ahora me gustaría agregar algo más y que no es menor, algo a lo que debemos estar atentos en el cuidado de nuestra salud y esto es que no debemos esperar a que las dificultades para dormir sean crónicas. No se acostumbre a dormir mal. Quien duerme mal simplemente antes o después, se enferma. El insomnio condiciona enfermedad. Dr. Daniel López Rosetti



