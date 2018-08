Buzzini le pidió a la oposición que no les mientan a los vecinos

La concejal de Cambiemos lo hizo al referirse a las mentiras de los referentes del masismo local sobre la Escuela Nº 4, ubicada en el corredor de Ruta 4. La concejal del bloque Cambiemos, Romina Buzzini, le pidió a la oposición que no le mientan más a los vecinos con falsas y mal intencionadas acusaciones. Así lo hizo la edil al referirse a las mentiras de los referentes políticos del masismo local por la seguridad vial de la Escuela Nº 4, ubicada en el corredor de Ruta 4. "No podemos permitir que libremente se digan cosas que no son reales", aseveró. En este sentido, Buzzini explicó que desde que comenzaron las clases luego del receso escolar invernal, en el horario de salida de la comunidad educativa de la institución, concurren móviles del Comando de Patrullas y del Destacamento Alto los Cardales para interrumpir y organizar el tránsito durante el periodo de tiempo que se realiza la desconcentración. Asimismo, desde el Centro Integral de Monitoreo Público Urbano (CIMoPU) se monitorea este gran operativo a través de las cámaras de seguridad existentes en el lugar. La concejal indicó que estas acciones se lograron tras reuniones que mantuvo el intendente Sebastián Abella y funcionarios municipales de la Secretaría de Seguridad y Prevención Ciudadana y la Subsecretaría de Políticas Integrales de Cultura y Educación con los vecinos del barrio Río Lujan, como así también con la directora del establecimiento educativo en pos de garantizar la seguridad de alumnos, docentes y padres. "Desde el Departamento Ejecutivo y Legislativo pudimos constatar que todos los días, móviles policiales se acercan al establecimiento educativo para resguardar a toda la comunidad educativa. No obstante esto, seguimos buscando soluciones definitivas a esta problemática", enfatizó la concejal oficialista. Por último, Buzzini ponderó que "hay políticos que le mienten deliberadamente a los vecinos publicando fotos viejas; y eso demuestra la mezquindad política que poseen".

Buzzini le pidió a la oposición que no les mientan a los vecinos

