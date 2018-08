La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 16/ago/2018 Desde el Estribo:

Ali versus Bonavena

Por Fabiana Daversa







La cuestión es maltratar a alguien, no importa a quién. La señora entró a la verdulería, toqueteó las paltas, dijo que estaban pasadas. El verdulero, con paciencia de Job, le dijo que estaban perfectas. La clienta continuó la charla, diciendo que todos los días comía una; él le contestó, Se lo garantizo, soy verdulero. No quise perder el segundo round. Ésta papaya, señala, me la llevo. Pero si está verde se la devuelvo. El santo, ya entre las cuerdas, le sugirió que se la llevara igual, aunque a ésa altura estaba al borde del KO. ¿Le puedo pedir que me la abra? Arriesgó la valiente, de manera muy astuta. Pensé que pronto sería su mandíbula la que recibiera un cross de derecha. Claro que sí, señora! Esquivaba los golpes con maestría. Un verdadero Mohamed Ali. Ringo Bonavena miró la papaya tajada al medio con desaire, abrió la billetera y contando la plata sentenció, No tiene el aroma que esperaba, pero me la llevo igual. Empate técnico. Así fue cuando asistí en el barrio el enfrentamiento ente los dos "ídolos"del boxeo.

Fabiana Daversa www.fabianadaversa.com



Desde el Estribo:

Ali versus Bonavena

Por Fabiana Daversa

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: