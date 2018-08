La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 16/ago/2018 El Rincón de Aléthea:

Aránzazu

Por Angela Monsalvo











LOS ANDES Montaña insolente con sombrero de alas blancas indecorosamente fría, de acantilados pétreos, conviertes en agua la historia de tu pueblo que cae por sus venas en forma de vertientes. Alta, alta, alturas indomables!! Escondes en los riscos la verdadera línea de la existencia humana, la única exactitud americana, la eternidad inagotable, la vida que late con corazón de piedra. -Francisco Mendoza. Entre los muchos nombres olvidados, y las tantas memorias que el tiempo ha llegado casi a borrar, están el nombre y la memoria de una leyenda que en el día de hoy para la generalidad es desconocida e ignorada. El historiador y arqueólogo sanjuanino, Rogelio Díaz Costa, fue el encargado de difundir la leyenda de la india Mariana. En unas tierras áridas y coloridas, porque las nubes en que se avecina las besan y refrescan muy pocas veces para que brote su manto de esmeralda, haciendo surgir la vida hasta en las cortadas rocas de sus cimas, ostenta en lo más elevado de sus vertientes y en los senos de sus poblados barrancos, curiosos restos de edificaciones. En estas tierras vivía la india Mariana. No era alta, pero su delgadez hacía que lo pareciera. En el bronce oxidado de su rostro, los años habían rayado un gesto cínico, que se hacía agresivo al fulgor de sus ojos que parecían fosforescentes, cambiantes como las horas del día. Un montón de faldas superpuestas, un sombrero polvoriento y descolorido como las hojas del Otoño y un rebozo de telas toscas y gruesas componían su atavío, rematado por unas ojotas blandas y elásticas. Su única compañía era un perro desmedrado y temblón. Nadie podía decir de dónde venía ni calcular su edad. Llegaba siempre con las crecientes, cuando el manto de nieve empezaba a deshilacharse en la cordillera y se instalaba bajo un envejecido algarrobo a la vera del camino a Mendoza. Un día cualquiera, al salir al campo, los puesteros la encontraron sentada en sus alforjas, fumando un cigarro que parecía durarle encendido toda la temporada. Mariana, no debió ser ni medianamente hermosa, excepto sus manos, en ellas radicaba toda su coquetería. No era agradable de ver ni de tratar. Hablaba una lengua ininteligible que, sin embargo, atraía a los niños. Añejas historias, mantenían quieto al diminuto auditorio, cuando la rodeaban en las horas de la siesta para escucharla. Los grandes no sabían, ni les preocupaba, lo que Mariana contaba, La india era inofensiva y tan familiar en el paisaje estival como las golondrinas. Alguno, que la oyó en su infancia, recordaba vagamente sus relatos, que cobraban vida durante la siesta amorronada y ardiente dónde el ambiente daba lugar a la imaginación. Historias de animales, de cerros, de tesoros escondidos, otras épocas, otros seres... Hablaba lenta, pausadamente, sin mirar el círculo abigarrado de chiquillos que cabalgando en su voz, recorrían un mundo de supersticiones de siglos idos. Sin detenerse, insinuante, quedamente, como si gozara con el recuerdo y se embriagara con las palabras, contaba lo que aprendió allá, en su indígena niñez, cuando los hombres entendían el lenguaje de las cosas silvestres. Desvariaba, con raros vientos, montañas que se reían, pájaros gigantes que acataban órdenes, cavernas encantadas, dónde brillaba el sol al mismo tiempo que las estrellas, dónde no había ni Invierno ni Verano. Los árboles eran de piedra y crecían a orillas de los arroyos que no se secaban nunca. Una noche, un grupo de españoles planeó asaltarla, al enterarse que vendía pepitas de oro; pero cuando quisieron hacerlo, bajo el árbol sólo encontraron un perro enorme que se irguió a la luz de las antorchas y cuya boca era las brasas del cigarro de Mariana. Huyeron espantados. Después contaron que escucharon una risa insultante que salía del algarrobo. Se dice que también esa noche, un violento temblor sacudió la región. Al día siguiente, Mariana ya no estaba. Nadie volvió a verla. La superstición popular comenzó a darle al lugar dónde estaba el árbol de algarrobo el nombre de Aránzazu, que significa "Aquella que viene de un lugar de espinos", porque Mariana provenía de un lugar de arbustos de espinos, el correr del tiempo logró que poco a poco se olvidara su nombre y fuera remplazado por el de Aránzazu.

