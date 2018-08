La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 16/ago/2018 El festejo del Día del Niño se reprogramó para el domingo 26







Ante un desfavorable pronóstico del tiempo, la celebración, que estaba programada para este sábado, se postergó hasta el fin de semana siguiente. El festival "Juntos por una sonrisa" fue reprogramado para el próximo domingo 26 a partir de las 10 de la mañana ante un desfavorable pronóstico del tiempo para este sábado. La jefa de Gabinete, Mariela Schvartz, explicó que "la organización y armado de un evento de estas características demanda de un gran despliegue. Por eso, no podemos esperar a último momento para cancelarlo sino, por el contrario, debemos prever una reprogramación con anticipación". "No obstante -precisó la funcionaria- no habrá ninguna modificación en cuanto a los espectáculos y los atractivos que estaban previstos". La fiesta contará con la presentación de las obras teatrales "El rey león" y "Shrek" a cargo de los elencos de artistas de la ciudad dirigidos por Gustavo Dappiano y Hernán Casanova, respectivamente. Además, habrá juegos de kermesse, patio de comidas y paseo de artesanos durante toda la tarde. Por su parte, la secretaria de Desarrollo Social, Cecilia Acciardi, informó que "el Municipio colaborará para garantizar el traslado de las familias y los niños de los barrios más alejados". La funcionará detalló que habrá diferentes horarios de salidas y paradas donde los vecinos podrán acceder a un servicio de transporte de público gratuito hasta el Campito de Siderca. "Queremos que todos puedan ser parte de esta gran fiesta", agregó Acciardi al tiempo que aseguró que "también se trabaja para que participen los niños que forman parte de diferentes programas de la Secretaría". La celebración, además de ofrecer diversión a los pequeños, tendrá fines solidarios con la participación de la Cruz Roja Campana. "En el marco de nuestro proyecto ‘Una sonrisa al sol’ durante el día esteremos recibiendo alimentos no perecederos (de toda clase) y juguetes nuevos o usados en buen estado", comentó Marcos Buet en representación de la institución. Según detalló, habrá stands ubicados en varios puntos del predio donde se recolectarán las donaciones que luego serán destinadas a distintos comedores de la ciudad. "Con el auspicio de Lotería y Casinos de la Provincia de Buenos Aires y el acompañamiento de varias secretarías del Municipio estamos haciendo un gran trabajo en equipo para acompañar a los chicos en su día y que sea una gran fiesta para todos", concluyó la directora de Cultura, Rosa Scacciante.

