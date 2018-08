Más de "Nacionales e Internacionales" en Edición del jueves, 16/ago/2018. Más de "Nacionales e Internacionales" en Edición del jueves, 16/ago/2018. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Nacionales e Internacionales: Breves: Noticias de Actualidad Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

PARO EN LA AFIP: Los trabajadores de la dependencia anunciaron un "paro total" para este jueves.- MACRI EN PARAGUAY: ratificó su vocación de trabajar por el bien común de argentinos y paraguayos.- NI "MEGA CRISIS" NI DEFAULT: El ministro Dujovne aseguró que no existe ninguna posibilidad de sufrir una mega crisis.- SIN QUORUM: El Senado no logró quórum para tratar el pedido de allanamiento a propiedades Cristina.- GAS; LLAMAN A AUDIENCIA: El Gobierno convocó para septiembre una audiencia pública para definir nuevos aumentos en las tarifas.- PABLO MOYANO, INTERNADO: fue internado en San Justo por una "descompensación hemodinámica".- MACRI EN PARAGUAY El presidente Mauricio Macri ratificó ayer su "vocación" de trabajar por el bien común de argentinos y paraguayos desde Asunción, donde asistió a la ceremonia de asunción presidencial de Mario Abdo Benítez. El flamante mandatario paraguayo sucede a Horacio Cartes, ausente en la ceremonia y distanciado del nuevo jefe de gobierno que pertenece a otra línea del mismo Partido Colorado. Abdo (de 46 años y criado en una familia acomodada, de estrecho lazo con el general Alfredo Stroessner) prestó juramento ante el titular del Congreso, Silvio Ovelar, en un acto al aire libre en los patios del Palacio, asentado frente a la bahía que forma el río Paraguay en Asunción. NI "MEGA CRISIS" NI DEFAULT El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, aseguró ayer que no existe "ninguna posibilidad" de que la Argentina vaya a sufrir una "mega crisis" o a caer en el impago de su deuda externa. "No hay ninguna posibilidad de una mega crisis. No hay posibilidad de default. Trabajamos todos los días para que no suceda", dijo el funcionario al expresarse sobre la situación económica y financiera del país. SIN QUORUM El Senado no logró este miércoles quórum para tratar el pedido de allanamiento a propiedades de la ex presidenta Cristina Kirchner, debido a la ausencia de dos integrantes del oficialismo, la mayoría del Bloque Justicialista y la totalidad del Frente para la Victoria. El tratamiento de la solicitud enviada por el juez federal Claudio Bonadio en el marco de la causa que investiga el supuesto cobro de coimas en la obra pública durante la gestión anterior tuvo así su segunda postergación luego de que el jueves pasado los senadores decidieran no tratarla debido a la llegada tardía de los fundamentos del magistrado. GAS: LLAMAN A AUDIENCIA El Gobierno convocó para el 4 de septiembre próximo a una audiencia pública para definir los nuevos aumentos en las tarifas de gas, que comenzarían a aplicarse desde octubre. La convocatoria se formalizó a través de una resolución del Ente Nacional Regulador del gas (Enargas) publicada este miércoles en el Boletín Oficial. "Convocar a Audiencia Pública a los Productores de Gas Natural, a las Licenciatarias de Transporte y de Distribución de gas, a los Subdistribuidores, y a todos aquellos interesados, a fin de considerar: la aplicación de la Metodología de Adecuación Semestral de la Tarifa, la aplicación del traslado a tarifas del precio de gas y la presentación del Instituto de Subdistribuidores de Gas de Argentina (ISGA) en relación con las tarifas de subdistribución", de acuerdo con el texto oficial. PABLO MOYANO, INTERNADO El secretario adjunto de Camioneros y vicepresidente primero de Independiente, Pablo Moyano, fue internado ayer en una clínica de la localidad de San Justo por una "descompensación hemodinámica". El dirigente se encontraba en la sede del gremio cuando comenzó a sentirse mal y estuvo a punto de perder el conocimiento, por lo que fue atendido por un médico de la obra social de Camioneros quien dispuso su internación inmediata. PARO EN LA AFIP Los trabajadores de la AFIP anunciaron un "paro total" para este jueves, por lo que no habrá atención al público en las dependencias de todo el país. Así lo resolvieron unos 3.500 delegados en asamblea general y en rechazó "al ajuste ilegal sobre los salarios que hizo Leandro Cuccioli mediante la Disposición 204/2018 y la propuesta salarial a la baja".

ATENCIÓN ! Si recibís un mail que dice ser nuestro, puede ser FALSO! Prestá mucha atención al remitente y no realices pagos sin la utilización de un VEP. #AFIPTeAyuda pic.twitter.com/5KLVSKlxzR — AFIPComunica (@AFIPcomunica) 15 de agosto de 2018

