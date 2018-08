Desde Carmelo Uruguay el amigo y colaborador Cristian Banchero me comenta, "en la zona de conchillas se están dando de esos pejerreyes que es el sueño de cualquiera. Los portes se dan la mayoría arriba de los 800 gramos muchos de más del kilo y con alguna sorpresa que llegó a 1.950 kg. un momento espectacular para venir a buscarlos. Desde Villa Paranacito Gustavo Ramondegui nos informa, "el pique de pejerreyes en el río Uruguay se viene manteniendo firme, hubo unos días de crecidas y bajantes bruscas y complicó un poco encontrarlos, siguen apareciendo algunos de muy buen tamaño". Desde la vecina localidad Entrerriana de Concepción del Uruguay Pablo Fender nos envía el siguiente informe, "con respecto al pique la variedad sigue buena con mucho bagre amarillo de buen tamaño, usando como carnada lombriz y tripa de pollo, enganchándose además con esta ultima carnada algunas boguitas de hasta el kilo y medio de peso. Con respecto a la pesca de dorado se siguen dando muchos ejemplares que no superan los dos kilos de peso, con algunos medianitos de hasta cuatro kilos. Con respecto al "peje" se siguen dando algunos ejemplares, pero en muy pocas cantidades. El río bajó bastante este último fin de semana". Desde el Salado pesquero Don Eduardo nos comentan que "debido, a los intensos fríos, el pique de pejerrey está muy tranquilo. Las últimas lluvias enturbiaron el agua y esto dificulta la pesca. Los pescadores que hacen los deberes sacan 10/12 piezas por jornada. Los tamaños son chicos y hay que buscar los remansos para hacer los lances. Pasando los cables y cerca de la curva del río es la zona más rendidora. Hay que usar elementos livianos, anzuelos número 5 o 6, y rematar la mojarra con camarón de río. Como sucede en ésta época del año, donde el peje está mañero para picar, hay que agudizar el ingenio y variar el tipo de carnadas. Hubo días que algunos aficionados probaron con lombrices y obtuvieron algunas piezas". Este jueves es el ultimo día en el que se sigue regalando invitaciones completamente gratuitas para la 27° Feria de Armas en el predio ferial de la Rural en Capital Federal la que finaliza el lunes 20, para retirar tus invitaciones tenes que acercarte a nuestro programa radial hoy de 20 a 22 horas, el domicilio de FM Simple es Rawson 329 te esperamos. En nuestro programa de TV Nº 736 de esta semana te mostramos todo lo comentado en esta nota, sobre el 115º aniversario del Club de Pescadores de Bs As, la que podes ver a través de nuestra página www.semanariopescador.com.ar o en nuestro canal de YouTube. Para contactarse con el Semanario del Pescador, comunicarse al teléfono (03489) 15-662887 o a través de www.semanariopescador.com.ar

Excelentes ejemplares de pejerrey en el Río de la Plata



Semanario del Pescador:

El Pique de la Semana y últimas invitaciones gratuitas para la Feria de Armas en La Rural

Por Luis María Bruno

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: