BASQUET FEMENINO EN EL BOAT CLUB La actividad comenzará el 5 de septiembre y estará a cargo de Sofía Herera. La participación de las mujeres en los diferentes deportes crece día a día y, atento a ello, el Campana Boat Club ha resuelto relanzar el básquet femenino (cada vez más popular en la zona) y decidió incorporarlo a su agenda de actividades. La disciplina estará a cargo de Sofía Herrera, comenzará el próximo 5 de septiembre y se podrá practicar los miércoles y viernes de 16 a 18 horas en el gimnasio "Héctor Mario Franco" de la ribera de nuestra ciudad. Para informes a inscripción, las interesadas podrán contactarse al mail sofiherrera_bf@hotmail.com; al teléfono celular (03489) 15-522139; o al Facebook a Básquet Boat Club. Ciudad de Campana organiza el cuadrangular que definirá al campeón y del que también participarán Presidente Derqui, Atlético Pilar y Defensores Unidos. Se jugará en tres jornadas dobles, viernes, sábado y domingo. La programación para estos tres días. Este año, la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC) implementó para la definición de su Torneo Oficial 2018 un cuadrangular final con el objetivo de generar mayor atractivo en los partidos por el título. Y así, tras una fase regular muy discontinua por diferentes reprogramaciones, ha llegado el momento del Final Four que tantas expectativas despierta. Y será Ciudad de Campana (mejor record de la fase regular) el que tenga el privilegio de organizar desde mañana viernes este mini-torneo que se disputará en tres jornadas dobles consecutivas en el gimnasio de Chiclana 209, con programación ya confirmada. Este cuadrangular se abrirá el viernes a las 20 horas con el partido que disputarán Presidente Derqui y Defensores Unidos de Zárate. Luego, a las 22, jugarán Ciudad de Campana y Atlético Pilar. En tanto, el sábado, en los mismos horarios, se darán los siguientes duelos: Presidente Derqui vs Atlético Pilar y Ciudad de Campana vs Defensores Unidos, respectivamente. Finalmente, el domingo será la jornada decisiva: a las 19 horas se medirán Atlético Pilar vs Defensores Unidos y a las 21 lo harán Ciudad de Campana y Presidente Derqui. Será, sin dudas, la posibilidad de ver mucho y muy buen básquet en nuestra ciudad, con el atractivo de estar el título del Oficial 2018 de la ABZC en juego. CÓMO LLEGAN CIUDAD DE CAMPANA. Después de terminar invicto la primera fase (8-0 en la Zona A2), enfrentó en Cuartos de Final a Sportivo Pilar, que le ofreció una dura resistencia a partir de su intensidad. Así, tras perder el primer juego como local, el Tricolor niveló la serie en un reñido partido en Pilar y luego consiguió su boleto al Final Four el pasado martes como local, en un juego en el que reencontró efectividad (anotó 12 triples) y supo resistir los embates del Rojo. Los dirigidos por Sebastián Silva recuperaron a Francisco Santini (baja por lesión en un hombro), pero el martes no contaron por sendas lesiones ni con Martín Trovellesi ni con Alejo Fioretto. Por sus nombres, la localía y el invicto de la primera fase, es candidato. PRESIDENTE DERQUI. Fue el ganador de la Zona A1 y se está preparando para el próximo Torneo Federal (ex Liga B). Tiene dos figuras claves en el perímetro como Sebastián Acosta (de dilatada trayectoria en la Liga Nacional) y Patricio Tabarez (actual jugador de Hispano Americano en la máxima categoría) y dos hombres de mucha talla y experiencia en el juego interno: Mauro Corvalán y Nicolás Suárez, ambos ex CCC. En Cuartos de Final barrió a Independiente de Zárate. ATLÉTICO PILAR. Tras terminar 3º en la Zona A2 (cayó dos veces ante Ciudad y una frente a Boat Club), logró superar a un diezmado Sportivo Escobar en Cuartos de Final (2-0). También se prepara para el Federal y cuenta con una plantilla pareja en la que se destaca el pivot Joaquín Thorp. DEFENSORES UNIDOS. Se clasificó al Final Four luego de barrer a Boat Club en Cuartos de Final. Cuenta con una plantilla limitada a seis jugadores, pero de mucha jerarquía. Se destacan el base Facundo Pascolatt, el escolta Francisco Rasio, el alero Cristian Devoto y el ala-pivot Lisandro Rasio, quien seguirá su carrera en Salta Basket en la Liga Argentina (ex TNA).

CIUDAD DE CAMPANA SERÁ LOCAL Y CANDIDATO: TIENE REGISTRO DE 10 VICTORIAS Y APENAS UNA DERROTA EN LA TEMPORADA.

Básquet:

El Final Four del Oficial 2018 se disputará desde mañana en nuestra ciudad

