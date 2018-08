Breves Deportivas

CALENDARIO NBA: comenzará su temporada 2018/19 el próximo 16 de octubre.- BARCELONA FUE MUCHO: En un encuentro amistoso derrotó a Boca Juniors.- JUEGA COLÓN: recibirá a San Pablo de Brasil por la revancha.- SUPERLIGA; PROGRAMACIÓN: La segunda fecha comenzará mañana viernes con dos partidos.- MAYER VS FEDERER: el correntino Leonardo Mayer enfrentará al suizo Roger Federer.- LOS PUMAS EN SUDÁFRICA: Este sábado el Seleccionado Argentino de Rugby tendrá su primera presentación frente a Sudáfrica.-

BARCELONA FUE MUCHO

En un encuentro amistoso que se disputó en el Camp Nou y en el que estuvo en juego la tradicional Copa Joan Gamper, Barcelona de España derrotó ayer 3-0 a Boca Juniors en un partido en el que fue ampliamente superior. Malcolm a los 18 minutos, Lionel Messi a los 39 y Rafinha a los 21 del ST marcaron los goles de la tarde catalana.

Tras la presentación de la plantilla del equipo Blaugrana, Lionel Messi se dirigió a la afición del Barcelona como capitán del equipo y prometió el máximo esfuerzo para volver a ganar la Champions League: "Vamos a hacer todo lo posible para que esa copa tan linda y tan deseada vuelva al Camp Nou".

JUEGA COLÓN

Después de su histórico batacazo en el Morumbí, donde ganó 1-0 en el partido de ida, Colón de Santa Fe recibirá esta noche, desde las 21.45 horas, a San Pablo de Brasil por la revancha de la serie de segunda fase de la Copa Sudamericana.

En tanto, el martes quedó eliminado Sol de América de Paraguay, que perdió 1-0 como visitante frente a Nacional de Uruguay tras igualar 0-0 en la ida como local. En el equipo guaraní jugó el delantero campanense Adrián Martínez, quien ingresó a los 24 minutos del segundo tiempo.

SUPERLIGA: PROGRAMACIÓN

La segunda fecha de la Superliga comenzará mañana viernes con dos partidos: Talleres vs Rosario Central (19.00) y Newells vs Independiente (21.00). En tanto, el sábado jugarán: Defensa y Justicia vs Atlético Tucumán (13.15), Banfield vs Gimnasia (15.30), Argentinos vs Godoy Cruz (17.45) y River Plate vs Belgrano (20.00).

Para el domingo fueron programados: San Martín de San Juan vs Patronato (11.00), Colón vs Tigre (13.15), Aldosivi vs Huracán (15.30), San Lorenzo vs Lanís (17.45) y Racing Club vs Vélez Sarsfield (20.00). Finalmente, el lunes se enfrentarán: Estudiantes vs Boca Juniors (15.30) y San Martín de Tucumán vs Unión (17.45).

MAYER VS FEDERER

Por la tercera ronda del ATP Masters 1000 de Cincinnati, el correntino Leonardo Mayer enfrentará hoy al suizo Roger Federer, Nº 2 del mundo, quien en su debut venció al alemán Peter Gojowicz por 6-4 y 6-4. En tanto, el argentino superó en segunda vuelta al francés Lucas Pouille por 7-6 y 6-4.

Anoche, al cierre de esta edición, el tandilense Juan Martín Del Potro hacía su presentación en este certamen frente al coreano Hyeon Chung.

LOS PUMAS EN SUDÁFRICA

Este sábado a las 12 (hora argentina), el Seleccionado Argentino de Rugby tendrá su primera presentación con Mario Ledesma como head coach. Será frente a Sudáfrica como visitante, en el debut albiceleste en el Rugby Championship 2018.

El XV de Los Pumas que asoma para este compromiso es: Emiliano Boffelli; Bautista Delguy, Matías Moroni, Bautista Ezcurra, Ramiro Moyano, Nicolás Sánchez y Gonzalo Bertranou; Javier Ortega Desio, Pablo Matera y Marcos Kremer; Guido Petti y Matías Alemanno, Nahuel Tetaz Chaparro, Agustín Creevy y Juan Figallo.

CALENDARIO NBA

La mejor liga de básquet del mundo, la NBA, comenzará su temporada 2018/19 el próximo 16 de octubre con dos partidos: Boston Celtics ante Philadelphia Sixers y Oklahoma City Thunder frente al actual campeón, Golden State Warriors. En tanto, el primer partido de los San Antonio Spurs será al día siguiente, el 17 de octubre, contra Minnesota Timberwolves, aunque todavía no fue confirmada la participación de Emanuel Ginóbili en la temporada que se avecina. ¿Seguirá Manu a sus 41 años?