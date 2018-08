Gripe, faringitis, anginas y bronquitis son algunas de las enfermedades estacionales que circulan con más frecuencia durante los meses de bajas temperaturas. Pero ¿es realmente el frío lo único que debilita al sistema inmunológico? Por qué es fundamental el lavado de manos en la prevención de afecciones respiratorias Son muchas las razones que propagan la transmisión de gérmenes en esta época: no ventilar los ambientes, toser o estornudar sin cubrirse la boca con el pliegue del codo, pero la razón fundamental es la falta de higiene en las manos, lo que contribuye a la transmisión de todo tipo de virus y bacterias. Según datos brindados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 25% de las infecciones respiratorias se puede evitar sólo con el hábito de lavarse las manos. "El lavado de manos con jabón interrumpe el ciclo de contaminación. Cuando una persona no se lava las manos con jabón puede transmitir virus y bacterias ya sea por contacto directo o indirecto (mediante superficies). Es recomendable el lavado de manos antes y después de cocinar, después de ir al baño o cambiar a un bebé, luego de estornudar o toser, de sacar la basura, después de tocar dinero o mascotas, visitar a un enfermo o viajar en transporte público", sostuvo el médico pediatra Diego Montes de Oca (MN 84.881). Es importante desde las familias promover el hábito diario y correcto en los más chicos, quienes constituyen un agente de cambio clave. "Lavarse las manos sólo con agua no es suficiente. Es clave utilizar jabón porque facilita la frotación, lo que permite disolver la grasa y eliminar la suciedad que contienen la mayoría de los gérmenes. Definitivamente, lavarse las manos solamente con agua es significativamente menos efectivo que hacerlo con jabón", agregó el especialista asesor de Espadol Dettol. Desde la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) aseguran que el lavado de manos es la manera más efectiva de evitar la propagación de muchas enfermedades. Está claro que la promoción de este hábito es la intervención más económica y con mayor impacto en la salud pública de la población. Y brindaron ocho consejos para un correcto lavado de manos: - Mojarse las manos. - Aplicar suficiente jabón para cubrir todas las superficies de las manos. - Frotarse las palmas de las manos entre sí, con los dedos entrelazados. - Frotarse el dorso de los dedos de una mano contra la palma de la mano opuesta, manteniendo unidos los dedos. - Frotarse la punta de los dedos, haciendo un movimiento de rotación, y viceversa. - Enjuagar con agua corriente limpia. - Secarla con una toalla de un solo uso. - Utilizar la toalla para cerrar el grifo. Fuente: Infobae.



