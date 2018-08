Miopía: Qué es?

La miopía, también denominada visión corta, es un fallo de refracción que hace que los objetos lejanos se vean borrosos, mientras los cercanos se siguen visualizando correctamente. La córnea y el cristalino son partes del ojo que permiten enfocar, pero si su forma impide el enfoque correcto, se producen los errores de refracción. Según indica Jose Luis Rovirosa, director médico de la Clínica Oftalmológica Coro, esto se produce porque la córnea está muy curvada o el globo ocular es excesivamente grande. "La miopía suele desarrollarse entre los 10 y los 23 años, si bien puede surgir a cualquier edad", añade. Causas Según los datos que ofrecen los expertos: - Solo un 10 por ciento de los niños miopes no tienen padres miopes. - La frecuencia de presentación de la miopía en de un 16-25 por ciento si uno de los padres es miope y asciende hasta un 33-46 por ciento si ambos padres son miopes. • Las miopías elevadas suelen ser hereditarias. Aparecen en la infancia entre los 5- 10 años y van progresando hasta los 20-25 años o incluso más. Síntomas El síntoma principal de la miopía es la visión borrosa de lejos. Debido a ello, en ocasiones, los miopes realizan el gesto de cerrar parcialmente el ojo, forzándolo para intentar ver mejor. Rovirosa añade otros síntomas que pueden darse como el cansancio ocular y los dolores de cabeza. Tipos - Miopía simple: hasta 6 o 7 dioptrías. • Miopía patológica: más de 7 dioptrías. • Axial: el diámetro del ojo es mayor de lo normal, de tal forma que la imagen no se enfoca en la retina sino por delante de ella. - Refractiva: la longitud del ojo es normal, pero la potencia de refracción es demasiado alta. - Congénita: presente desde el nacimiento y persistente durante toda la vida. - Juvenil: aparece entre los 6 y los 20 años y va aumentado progresivamente. - Tardía: surge entre los 20 y los 40 años, una vez que se ha completado el crecimiento y se han desarrollado todas las estructuras oculares. Tratamientos La miopía se puede tratar con gafas, lentes de contacto o cirugía. 1) Gafas El Instituto Nacional del Ojo de Estados Unidos (NEI) considera las gafas la forma más sencilla y segura de corregir la miopía. Gracias a unos cristales cóncavos mejoran la vista al permitir que el ojo enfoque en el lugar correcto de la retina, generando una imagen más nítida. 2) Lentes de contacto Hay diferentes tipos de lentes: - Lentes de contacto blandas. a su vez pueden ser diarias, quincenales, mensuales y convencionales. - Lentes de contacto semirrígidas: dentro de estas están las corneales, semiescleral y esclerales. "Este tipo de lentes está más indicado para pacientes con astigmatismo elevado, que hayan cursado una cirugía de anillos intracorneales o incluso trasplante corneal. 3) Cirugía refractiva Para corregir la miopía se puede aplanar la curvatura corneal, se puede realizar la implantación de una lente intraocular con la graduación del paciente. Para la primera se emplena distintas técnicas de láser. Dentro de ellas, los expertos de IOA Madrid Innova Ocular señalan: - PRK: retira de forma manual con una espátula el epitelio corneal, la primera capa de la córnea, dejando expuesto el estroma anterior de la córnea. Sobre esta se aplica el láser Excimer, que lima la superficie corneal y la aplana, más o menos, en función de la graduación. Después se coloca una lentilla que se retira tras 5 o 6 días, cuando el epitelio vuelve a crecer. - LASIK: se realiza un colgajo corneal (flap) de unas 100 o 120 micras con láser. El colgajo se levanta, y como en la PRK, se realiza el tratamiento con el láser Excimer, aplanando la curvatura corneal. "La ventaja del LASIK frente a la PRK es que la visión se recupera más rápidamente y las molestias postoperatorias son menores". - ReLEx® SMILE: en esta técnica un láser hace un lentículo en el interior del estroma corneal. Se realiza una pequeña incisión de 3 milímetros, a través de la cual el cirujano extrae ese lentículo y libera un espacio. Este espacio es inmediatamente ocupado por la córnea superior, que se aplana, consiguiéndose la curvatura adecuada. En este caso no es necesario hacer el colgajo que se realizaba en el LASIK. Tiene una recuperación visual más rápida y unas molestias postoperatorias menores que la PRK. Fuente (Cuidate PLus).



Miopía: Qué es?

