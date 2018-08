La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 17/ago/2018 HCD:

La sesión se levantó en medio de un escándalo y dos concejales casi terminan a los golpes







Fue luego que el peronismo denunciara haber recibido un insulto por parte de un trabajador municipal identificado con Cambiemos. Minutos después, Cazador y Chesini se vieron envueltos en un enfrentamiento que por poco no terminó a las trompadas. La segunda sesión ordinaria de agosto terminó anoche en un verdadero escándalo, luego que la oposición se levantara y la dejara sin quórum al acusar haber recibido un insulto por parte de un militante de Cambiemos. Instantes después, en el pasillo hubo un fuerte intercambio verbal entre los concejales Carlos Cazador y Luis Chesini que casi escapa de control y termina a los golpes. Todo sucedió cuando el HCD se prestaba a votar los proyectos despachados de las comisiones. Un simpatizante de Cambiemos y empleado municipal fue acusado por la oposición peronista de haber propinado un insulto en su contra. Pronto, la discusión envolvió a todas las bancadas, que se reprochaban mutuamente la responsabilidad en similares situaciones anteriores. Sin embargo, la oposición consideró que no tiene el mismo peso un agravio de un vecino que el de un trabajador municipal, exigió que el presidente del HCD, Sergio Roses, pusiera orden y, al considerar que la sesión había salido de su cauce, abandonó el recinto, restando el quórum para la continuidad del debate legislativo. Minutos después en el pasillo, Cazador (Cambiemos) y Chesini (PJ-Unidad Ciudadana) protagonizaron un fortísimo intercambio verbal que por poco no terminó dirimiéndose a puño cerrado: concejales, militantes y administrativos de sus respectivos espacios políticos lograron separarlos a tiempo. No está claro por qué el presidente de la bancada oficialista y el exgremialista petrolero se enfrentaron al término de la sesión. Lo que sí quedó de manifiesto es que para los ediles de Cambiemos el peronismo debía resistir los insultos como ellos soportaron los agravios de trabajadores de Atucha la pasada sesión. En un razonamiento invertido, un simpatizante oficialista cuestionó ayer que el bloque del PJ-UC haya señalado que no es igual la conducta de vecinos supuestamente apartidarios que la de un trabajador municipal, cuando se quedó en silencio en varias sesiones de años anteriores ante el insulto sistemático de sindicalistas municipales -también empleados del Estado local- contra la bancada oficialista de Cambiemos.

TRAS LA DISCUSIÓN, LA OPOSICIÓN DEJÓ SIN QUORUM LA SESIÓN. Y LA TEMPERATURA CRECIÓ EN LOS PASILLOS.





LOS PASILLOS DEL HCD VIVIERON ANOCHE MOMENTOS DE TENSIÓN. I added a video to a @YouTube playlist https://t.co/GTRTcYodw6 HCD CAMPANA 16 DE AGOSTO DE 2018 — La Autentica Defensa (@LADdigital) 17 de agosto de 2018

HCD:

La sesión se levantó en medio de un escándalo y dos concejales casi terminan a los golpes

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: