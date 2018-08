Rocca negó que Techint haya participado "en el club de corrupción de la obra pública"

P U B L I C



Lo aseguró ayer en el Encuentro Anual de la Asociación Empresaria Argentina, donde sí admitió que Luis Betnaza accedió a "una exigencia de apoyo" del gobierno kirchnerista para una gestión ante Venezuela en el conflicto por Sidor. Además, le pidió "sacrificios" al empresariado para acompañar la gestión del Presidente Macri. El Encuentro Anual de la Asociación Empresaria Argentina (AEA) fue el escenario en el que el presidente del Grupo Techint, Paolo Rocca, se refirió por primera vez desde que surgió el escándalo al vínculo de su empresa con el pago de dinero a exfuncionarios kirchneristas que se destapó con el caso de los cuadernos de las coimas ."Techint no participó en el club de corrupción de la obra pública de ninguna manera. A lo largo de los últimos 12 años Techint, que es la compañía de mayor potencial (en obra pública), logró solo el 1% de la inversión gestionada por el Ministerio de Planificación", aseguró Rocca. A su vez, señaló que tanto él como sus empleados jerárquicos fueron "conscientes de lo que pasaba" en torno a los presuntos pedidos de coimas del Gobierno kirchnerista, pero aseguró que "no fue cómplice ni partícipe". "Fuimos conscientes de lo que pasaba, sí. Yo creo que sabíamos que las cosas no estaban bien. Pero creo que no fuimos ni cómplices ni partícipes de todo esto", dijo Rocca al hablar ante hombres de negocios en un hotel porteño. Además, consideró que la causa judicial abierta por los "cuadernos" en los que un ex chofer oficial relataba un presunto circuito de coimas y aportes para la campaña electoral de 2013 no afectará el negocio del Grupo. "Techint está muy comprometido con Vaca Muerta como nunca estuvo en los pasados doce años y no tiene proyecto de tal envergadura en ningún lugar el mundo. Hoy se dan las condiciones", agregó. PAGOS POR SIDOR En tanto, Rocca sí admitió pagos al gobierno nacional por una gestión especial en el marco del conflicto que Techint mantuvo con Venezuela por la nacionalización de Sidor. Días atrás, Luis Betnaza, histórico ejecutivo de Techint, reconoció frente al fiscal Carlos Stornelli que le había dado una compensación a funcionarios de la administración de Cristina Kirchner en el marco de la estatización de Sidor que llevó adelante Hugo Chávez en 2008. Rocca se refirió a "una exigencia de apoyo" y recordó que el proceso fue "muy complejo, con amenazas, con mucha violencia" de parte del gobierno venezolano. "Actuamos para defender a nuestra gente", se diferenció el empresario, quien habló de una "militarización" de la planta ubicada en la región Guayana. "Desde 2007, el hostigamiento del gobierno de Chávez fue cada vez más fuerte. La salida de Venezuela ha sido un trauma enorme", remarcó. APOYO A MACRI En este encuentro de AEA, Rocca aprovechó para mostrarse a favor del gobierno del Presidente Mauricio Macri, quien minutos antes les había dicho a los empresarios que si algún funcionario les pedía algo indebido, podían denunciarlo frente a él. "Yo comparto mucho la visión que propone Macri de una Argentina más transparente donde priman decisiones racionales con calidad institucional. Es fundamental", evaluó. En ese sentido, el titular del Grupo Techint invitó a los empresarios a comprender la necesidad de "las rebajas de las retenciones, la reducción parcial de algunos reintegros o la postergación parcial de algunos aspectos de la reforma fiscal", ya que "son sacrificios inevitables hoy para poder llegar a tener a mediano plazo un país con menor carga impositiva y un país creciente".

"FUIMOS CONSCIENTES DE LO QUE PASABA, PERO CREO QUE NO FUIMOS NI CÓMPLICES NI PARTÍCIPES", SEÑALÓ ROCCA SOBRE LAS REVELACIONES DE LOS CUADERNOS. EL BLOQUE DEL FPV PIDE QUE SE AUDITE TODA LA OBRA PÚBLICA DE LA GESTIÓN KIRCHNERISTA El bloque del Frente para la Victoria (FpV-PJ) del Senado presentó este jueves un proyecto para crear una comisión del Congreso que audite la obra pública de toda la gestión kirchnerista, al tiempo que reiteró su satisfacción por la decisión de varios senadores de no dar quórum para tratar el pedido de allanamiento a Cristina Kirchner. Un día después de esa fallida sesión y en medio del escándalo por las declaraciones de empresarios que aseguran haber pagado coimas por obras públicas a la gestión anterior, el FPV presentó una iniciativa para crear una Comisión Bicameral de Auditoría Integral de la Obra Pública que revise el período comprendido entre el 25 de mayo del 2003 y el 9 de diciembre del 2015, tal como reclama la ex presidenta a la Justicia. A través de las redes sociales, la bancada que lidera la ex presidenta y preside el neuquino Marcelo Fuentes precisó que "la Comisión estará integrada por legisladores de los distintos bloques parlamentarios y deberá investigar y presentar un informe público con el resultado de su trabajo en un lapso de 180 días". De acuerdo al proyecto, la auditoría abarcaría también "el ProCreAr (Programa Crédito Argentino), financiado por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS); como así también toda obra pública finalizada o en curso de ejecución en el país y que haya contado con financiamiento internacional".

Foto: Infobae



Rocca negó que Techint haya participado "en el club de corrupción de la obra pública"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: