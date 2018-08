ASCENDIÓ HONOR Y PATRIA En el Nivel B del Oficial de la ABZC, Honor y Patria de Capilla del Señor ganó el Final Four y consiguió el ascenso a la A para el Torneo 2019. El equipo dirigido por Marcelo "Pato" Fernández ganó los tres encuentros del cuadrangular apoyado en sus tres grandes figuras: el campanense Marcos Jelavich, el alero Victorio Dente y el interno Gabriel Cedro. En segundo lugar quedó Náutico Zárate, quien disputará la promoción frente al perdedor de la serie por la permanencia del Nivel A. En dicho playoff, Central Buenos Aires aventaja 1-0 a Atlético Baradero, que quedó obligado a ganar los próximos dos partidos si quiere evitar el descenso. Lo organiza el Club Ciudad de Campana, que desde las 22 horas enfrentará a Atlético Pilar. Antes, a partir de las 20 jugarán Presidente Derqui y Defensores Unidos. Serán tres dobles jornadas para definir al campeón del Torneo 2018 de la ABZC. Cuatro equipos; tres noches; dos partidos por jornada; un ganador. La cuenta regresiva se terminó y hoy se pondrá en marcha el Final Four del Torneo Oficial 2018 de Primera División de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC) que definirá al campeón del certamen. Este cuadrangular se desarrollará en el Club Ciudad de Campana, que se ha ganado el derecho a organizarlo por haber terminado con el mejor record de la fase regular (ocho victorias en ocho presentaciones en la Zona A2). Y comenzará hoy viernes a las 20 horas con el partido que disputarán Presidente Derqui y Defensores Unidos. Luego, a partir de las 22 jugará el CCC frente a Atlético Pilar. Serán tres noches de doble tanda de encuentros que continuarán mañana sábado con los mismos horarios: a las 20 se medirán Presidente Derqui vs Atlético Pilar y a las 22, Ciudad de Campana vs Defensores Unidos. Finalmente, el domingo será la jornada decisiva: a las 19 horas se enfrentarán Atlético Pilar vs Defensores Unidos y a las 21 lo harán Ciudad de Campana y Presidente Derqui. De esta manera finalizará un Torneo Oficial 2018 que tuvo mucha discontinuidad en su programación, pero que espera poder redimirse con este nuevo formato de definición. Y en la previa se espera un cuadrangular muy atractivo, porque llegaron equipos conformados por nombres importantes y de mucha actualidad para el básquet regional y otros de gran trayectoria en el ámbito nacional. Por ejemplo, en Presidente Derqui estarán Patricio Tabarez (actual jugador de Hispano Americano en la Liga Nacional; y ex Obras Sanitarias) y Sebastián Acosta (base que fue campeón de la Liga Nacional y la Liga Sudamericana y que pasó por Boca Juniors, Atenas de Córdoba, Lanús, Libertad de Sunchales y Regatas Corrientes, entre otros equipos). En tanto, Defensores Unidos llega a este Final Four con los hermanos Rasio en su plantel: Francisco (37 años) es escolta y jugó Liga Nacional con Regatas de San Nicolás y Boca Juniors, además de contar con diversas experiencias en torneos de Chile y México; mientras que Lisandro (27) es un ala pivot que integró la Selección Argentina Juvenil en el Mundial de Canadá 2009, que jugó Liga Nacional con Peñarol de Mar del Plata, Bahía Basket, Atenas y Ferro y que viene de ser elegido Mejor Jugador del 84º Campeonato Argentino de Mayores que se disputó recientemente en Salta. Por su parte, Ciudad de Campana cuenta con el base Martín Trovellesi (jugó Liga Nacional en Central Entrerriano, Belgrano de San Nicolás y Olímpico de La Banda) y el pivot Martín Delgado (Argentino de Junín). Mientras que la figura de Atlético Pilar es el interno Joaquín Thorp, quien registra experiencia en Gimnasia de Comodoro Rivadavia. Para clasificar a este Final Four, los cuatro equipos debieron sortear series de Cuartos de Final al mejor de tres encuentros: Ciudad de Campana (1º A2) venció 2-1 a Sportivo Pilar (4º A1); Presidente Derqui (1º A1) superó 2-0 a Independiente de Zárate (4º A2); Defensores Unidos (3º A1) barrió 2-0 al Campana Boat Club (2º A2); y Atlético Pilar (3º A2) dejó en el camino por 2-0 a Sportivo Escobar (2º A1). Así se ganaron sus respectivos boletos a este cuadrangular que será, sin dudas, la posibilidad de ver mucho y muy buen básquet en nuestra ciudad, con el atractivo de estar en juego el título del Oficial 2018 de la ABZC.

