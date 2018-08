HCD: La oposición sigue empujando al intendente Abella al veto

A solicitud de la UV Más Campana volvió a hacer uso de las mociones de preferencia para despechar de forma automática la votación de un proyecto que reduce la patente de rodados municipalizados, afectando la recaudación. Además, anoche llegó al Concejo Deliberante el veto parcial a la declaración de emergencia en el barrio Las Praderas. La mayoría opositora en el Concejo Deliberante le está marcando el pulso a las sesiones legislativas. Anoche, a iniciativa de la UV Más Campana, se valió de una nueva moción de preferencia para despachar de comisión un proyecto que reduce las patentes de los autos municipalizados. La medida se votará en septiembre, pero como afecta la recaudación, es un hecho que una vez aprobada el intendente Abella la vetará. Las bancadas disidentes tienen esta facultad del jefe comunal en sus cálculos. Lo que buscan en realidad es arrinconarlo a un estado de "veto permanente", donde iniciativas con pr8esunta simpatía popular rebajas de impuestos, proyectos asistencia-les) chocan con la firma cancelatoria del Gobierno local. Así pretendieron hacerlo con la derogación de la Tasa de Red Vial y el Programa de Asistencia Tarifaria, contrarios a los intereses de Cambiemos y que se toparon con el "no" del intendente, que se hace cargo de los costos -aun por mensurar- que su bloque minoritario es incapaz de hacerle ahorrar. "Abella me lo dijo: a él no le importa vetar todo lo que le manden. ¿Piensan que le van a ganar las elecciones así?", expresó un concejal oficialista hace unas semanas en un pasillo del HCD. Este jueves se elevó al recinto el veto parcial a la declaración de Emergencia Sanitaria en el barrio Las Praderas. El proyecto tiene la autoría de la UV Más Campana y pretende que el Municipio extienda la red de agua potable a la totalidad del barrio. No obstante, el intendente Abella anuló su artículo 2, que reglamentaba el uso de partidas presupuestarias para su concreción. "(El artículo vetado) dice que se asignarán las partidas presupuestarias correspondientes. Habla en potencial: con que el intendente las hubiese asignado en el Presupuesto 2019, habría cumplido", expresó Axel Cantlon (UVMC) a la hora de pedir la insistencia de la normativa rechazada. En ese sentido, acusó al Gobierno de estar compuesto por "vetadores seriales". El PJ-Unidad Ciudadana se plegó a la insistencia y cuestionó el accionar del Ejecutivo. Lamentó -en palabras de la concejal Soledad Calle- que "el intendente se lleve puesto con los vetos todo consenso que se genera en el Concejo Deliberante", al recordar que Cambiemos acompañó la declaración de emergencia, y exigió que "se comience a respetar la voluntad de la mayoría". Carlos Cazador, presidente del bloque oficialista, explicó que cuando el proyecto de declaración de emergencia sanitaria en Las Praderas pasó de ser una resolución a consistir en una ordenanza (un pedido hecho por Marco Colella del Frente Renovador) el artículo 2 de financiamiento dejó de tener "razonabilidad" porque "no se puede tocar un presupuesto aprobado". Al mismo tiempo, afirmó que la declaración de emergencia fue "tomada" por Abella y que existe "el compromiso de acelerar" la extensión de la red de agua potable. Y criticó la elaboración de proyectos solo para conseguir "un aplauso más". Así argumentó el rechazo de su bloque a la insistencia, que quedó en intento por no poder alcanzar los dos tercios de los votos positivos. Pero la oposición sigue acumulando ases en la manga. En septiembre, a la votación del proyecto sobre patentes municipalizadas que Cambiemos deberá afrontar a regañadientes, podría sumarse la reforma del Fondo Educativo, una iniciativa de la que viene dando cuenta La Auténtica Defensa y que ayer vio rechazado su tratamiento sobre tablas. La hoja de ruta seguida por las bancadas disidentes adelanta que, de no obtener despacho de comisión, sus once manos serán levantadas en otra -una más- moción de preferencia que ponga el tema en el recinto. Y en camino rumbo al veto de Abella nuevamente.

HCD: La oposición sigue empujando al intendente Abella al veto

