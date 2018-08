El bloque del Frente para la Victoria (FpV-PJ) del Senado presentó este jueves un proyecto para crear una comisión del Congreso que audite la obra pública de toda la gestión kirchnerista, al tiempo que reiteró su satisfacción por la decisión de varios senadores de no dar quórum para tratar el pedido de allanamiento a Cristina Kirchner. Un día después de esa fallida sesión y en medio del escándalo por las declaraciones de empresarios que aseguran haber pagado coimas por obras públicas a la gestión anterior, el FPV presentó una iniciativa para crear una Comisión Bicameral de Auditoría Integral de la Obra Pública que revise el período comprendido entre el 25 de mayo del 2003 y el 9 de diciembre del 2015, tal como reclama la ex presidenta a la Justicia. A través de las redes sociales, la bancada que lidera la ex presidenta y preside el neuquino Marcelo Fuentes precisó que "la Comisión estará integrada por legisladores de los distintos bloques parlamentarios y deberá investigar y presentar un informe público con el resultado de su trabajo en un lapso de 180 días". De acuerdo al proyecto, la auditoría abarcaría también "el ProCreAr (Programa Crédito Argentino), financiado por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS); como así también toda obra pública finalizada o en curso de ejecución en el país y que haya contado con financiamiento internacional".

Foto: Infobae



El bloque del FpV pide que se audite toda la obra pública de la gestión kirchnerista

