En el marco del Día del Niño, el sindicato entrega juguetes a niños de hasta 10 años. "Estamos muy contentos porque siempre tratamos de ayudar a nuestros afiliados y más en estos momentos difíciles que estamos pasando", destacó Luis Juárez. Este domingo se celebra el Día del Niño en todo el territorio nacional y con motivo de este festejo el Centro de Empleados de Comercio de Campana agasaja a los hijos de sus afiliados con un regalo por adelantado. Así, cerca de 500 niños recibirán un juguete en su día. Tanto niñas como niños de hasta 10 años se acercaron con alegría al sindicato ayer y también podrán hacerlo hoy de 9 a 16 horas en la sede ubicada en 25 de Mayo 929. Como requisito hay que presentar el carnet sindical con 6 meses de antigüedad de afiliación al gremio y el último recibo de sueldo. "Estamos muy contentos porque siempre tratamos de ayudar a nuestros afiliados y más en estos momentos difíciles que estamos pasando. Cuesta muchísimo comprar algo y nosotros aún tenemos esa suerte de ayudar a los afiliados y devolverle un poquito de lo que ellos aportan", explicó el Secretario General del CEC, Luis Juárez. Desde el gremio colaboran año tras año, ya es una tradición. En esta oportunidad son juguetes, pero en época escolar, cuando inician las clases, ayudan con entrega de guardapolvos: "Hay un montón de beneficios que da el Centro Empleado de Comercio", remarcó Juárez, quien pidió: "Es importante que todo aquel empleado de comercio que no está afiliado se acerque al gremio, de lo contrario no pueden percibir las cosas que nosotros entregamos". Finalmente, el titular del Centro de Empleados de Comercio se refirió a la situación económica y comercial actual: "Campana está complicado como está complicado de una punta a la otra del país. No han cerrado muchos comercios, pero tampoco venden como tendrían que vender. No somos ajenos a la crisis que está pasando".

LA ENTREGA FUE ACOMPAÑADA POR JÓVENES QUE SE DISFRAZARON PARA RECIBIR A LOS PEQUEÑOS QUE SE ACERCARON A LA SEDE GREMIAL A BUSCAR SU JUGUETE.





LUIS JUÁREZ CON LOS JUGUETES: "AÚN TENEMOS ESTA SUERTE DE AYUDAR A LOS AFILIADOS Y DEVOLVERLE UN POQUITO DE LO QUE ELLOS APORTAN", EXPLICÓ

#Ahora el Centro Empleado de Comercio hace entrega de juguetes para hijos de los afiliados este jueves y viernes de 9 a 16 hs en 25 de mayo 929. Requisitos: carnet sindical con 6 meses de antigüedad de afiliación al gremio y último recibo de sueldo #DíaDelNiño pic.twitter.com/LN2JkVISy3 — Magui Felizia (@mawifelizia) 16 de agosto de 2018

