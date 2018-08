P U B L I C



CERRÓ PLANTA DE ADIDAS: La planta Extreme Gear, en la localidad de Esteban Echeverría, cerró definitivamente sus puertas.- LA CAUSA DE LA VALIJA: El juez en lo penal económico Pablo Yadarola citó a indagatoria a Julio De Vido.- EL JUEZ ARIAS DESTITUIDO: El ex juez platense fue destituido por el contenido de sus sentencias.- MOYANO ADVIRTIÓ A LA CGT: El líder camionero le envió un duro mensaje a la conducción de la CGT.- AFLOJÓ EL DÓLAR: El dólar registró una caída de 29 centavos y cotizó a 30,39 pesos para la venta.- CAE ACTIVIDAD FABRIL: La actividad industrial cayó 8,4% en junio en forma interanual.- LA CAUSA DE LA VALIJA El juez en lo penal económico Pablo Yadarola citó ayer a indagatoria al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido; a su ex secretario privado José María Olazagasti; al ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray; y al actual titular de ENARSA Exequiel Espinoza, en el marco de la causa por la valija con 800.000 dólares que el venezolano Guido Antonini Wilson quiso ingresar al país el 4 de agosto de 2007. Además el magistrado dispuso la prohibición de salida del país de todos los citados. EL JUEZ ARIAS DESTITUIDO El ex juez platense Luis Arias aseguró ayer que fue destituido por el contenido de sus sentencias, denunció "persecución política" y aseguró que "hoy no hay un sólo juez que se anime a suspender los aumentos de las tarifas". Un día después de que se conociera el veredicto tras un jury de enjuiciamiento que duró casi dos semanas, Arias aseguró: "Cuestionan mis sentencias, cosa que está prohibido, porque no podemos ser juzgados por nuestros fallos. No tengo dudas de que esto es una persecución política. Intentan manchar mi nombre y mi prestigio, pero creo que la gente entiende". MOYANO ADVIRTIÓ A LA CGT El líder camionero, Hugo Moyano, le envió este jueves un duro mensaje a la conducción de la CGT, al advertirles que "o se suman a la lucha" contra las políticas del Gobierno "o se quedan con los oligarcas que pretenden quedarse con los derechos de los trabajadores". "Que nadie se haga el distraído para sumarse a la lucha de los trabajadores", sostuvo Moyano al encabezar en el microestadio de Atlanta el acto de lanzamiento nacional de la Multisectorial 21F, el grupo de gremios y organizaciones sociales que vienen compartiendo marchas contra el Gobierno, con la que planea desafiar tanto a la Casa Rosada como al resto de la CGT. AFLOJÓ EL DÓLAR El dólar registró ayer una caída de 29 centavos y cotizó a 30,39 pesos para la venta, según los valores promedio que difunde el Banco Central. La autoridad monetaria vendió US$ 55 millones a través de una subasta de contado, en la que había ofrecido unos US$ 500 millones, según se informó oficialmente. CAE ACTIVIDAD FABRIL La actividad industrial cayó 8,4% en junio en forma interanual y acumuló en el primer semestre un crecimiento del 0,4%, informó la UIA, y estimó para la segunda mitad del año retrocesos de entre 2 y 3%, por la retracción en el consumo y las elevadas tasas de interés. Respecto de mayo, la actividad manufacturera verificó un descenso del 5,2%, señaló la central fabril, y estimó que los datos preliminares de julio muestran una desaceleración impulsada por la construcción. CERRÓ PLANTA DE ADIDAS La planta Extreme Gear, que producía para la marca Adidas en la localidad de Esteban Echeverría, cerró definitivamente sus puertas y los dueños despidieron a los 50 trabajadores que quedaban. El presidente de la fábrica, Emanuel Fernández, aseguró que la inversión en la planta superaba los 15 millones de dólares y que a raíz de la crítica situación del mercado en los últimos dos años debió despedir a más de 500 operarios. Fernández atribuyó el cierre a que las compañías "importan productos terminados" y sostuvo que "los trabajadores no estaban tranquilos, estaban tristes, porque saben que no van a poder conseguir en otro lugar".



Breves: Noticias de Actualidad

