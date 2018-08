Será en el Club Náutico Zárate desde las 10. Paralelamente habrá un Abierto. Mañana sábado se disputará en la vecina ciudad de Zárate la cuarta etapa de la Liga Infantil de Zona Norte de Ajedrez. Será desde las 10 de la mañana en las instalaciones del Club Náutico Zárate. Este certamen nuclea a jugadores de San Fernando, Escobar, Campana, Zárate, San Nicolás. San Miguel, Pilar, Exaltación de la Cruz, San Antonio de Areco, San Andrés de Giles, General Las Heras y Mercedes, entre otras localidades. La competencia se desarrollará por el sistema suizo a seis rondas sin tiempo límite de reflexión para cada partida y será dirigida por el árbitro internacional Edgardo Cavagna. Se competirá en las categorías Sub 8, Sub 10, Sub 12, Sub 14, Sub 16 y Libre. Este torneo, que entrega puntaje y trofeos para los diez mejores de cada categoría, es clasificatorio para la Final de las diferentes Ligas Infantiles de toda la provincia de Buenos Aires que se desarrollará en diciembre. Las inscripciones se recibirán hasta media hora antes del horario establecido para el comienzo. Para mayor información, contactarse al 03489-15-680299. TORNEO ABIERTO. Paralelamente a la Liga Infantil se realizará un Torneo Abierto para todas las categorías de juego y edades, también por el sistema suizo a 6 rondas y a 15 minutos por jugador a finish. También habrá premios para los diez mejores.

Ajedrez:

Mañana se realiza la IV etapa de la Liga Infantil de Zona Norte

