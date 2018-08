Participaron 320 atletas de distintas ciudades de la Provincia en las categorías Sub 10,Sub 12, Sub 14 y Sub 16.

Campana fue sede un importante torneo donde participaron Escuelas de Iniciación Deportiva de distintas ciudades de la Provincia de Buenos Aires.

En el Club Ciudad de Campana se llevó a cabo el segundo Torneo de EIDES 2018, organizado por el Centro de Tecnificación Campana, a cargo del profesor Diego Marquine.

Con el acompañamiento de la Dirección de Deportes del Municipio, participaron 320 atletas representantes de las EIDES de Baradero, Chivilcoy, Junín, 9 de Julio, Suipacha, San Andrés de Giles, Luján, San Miguel, General Rodríguez y Carmen de Areco.

Además, estuvieron presentes EIDES de Discapacidad de Chivilcoy y Zárate, escuelas municipales de Campana, Zárate, Tigre, Pilar, CEF 61 Zárate, Club El Timón de Jauregui y el Club Ciudad de Campana.

Las categorías Sub 10, Sub 12, Sub 14 y Sub 16 compitieron en pruebas combinadas. Además, se realizaron 100 metros, salto en largo, lanzamiento de bala y 3000 metros cross para la categoría única.

Se premió con medallas a los 10º puestos de las categorías de EIDES. También, se otorgaron diplomas a todos los participantes y a los tres primeros de las pruebas complementarias.

Para la realización de este torneo, desde la organización, destacan la importante colaboración la Municipalidad de Campana y en especial del director de Deportes, Gonzalo Patiño, como también del Club Ciudad de Campana, atletas y Subcomisión de Atletismo de la institución y el ISFD Nº85.