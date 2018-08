Fue en Campana, por la segunda fecha del Torneo de Reubicación B2. El pasado domingo, la Primera Caballeros de Hóckey sobre Césped del Campana Boat Club cayó goleada por 7 a 1 ante San Fernando "B" por la segunda fecha de la Zona 2 de la Reubicación "B" del Torneo Metropolitano. Los goles de "Sanfer" los anotaron Isaías Correa (2), Mauricio Tanzi (2), Fernando Depianti (2) y Leandro Marino. En tanto, e gol del equipo de Campana lo convirtió Martín Eckstein. El arranque del partido encontró al CBC con buenos pasajes de juego, y disputando el partido de igual a igual contra un "coloso" del hockey argentino como San Fernando. Pero apenas la visita logró acomodarse en la cancha hizo pesar su jerarquía (algunos jugadores son ex Selección Nacional), su condición técnica y, sobre todo, la física. Para destacar del equipo celeste, la actitud: nunca dejó de buscar el partido, de atacar, ni bajó los brazos cuando ya la cantidad de goles en contra era irremontable. El once inicial dispuesto por el coach Adrián Zottola fue: Matias Slegt (arquero), Damian Pupo, Luciano Baratta, Diego Errecalde, Ignacio Monti, Matías Ynsaurralde, Omar Rodríguez, Mariano Mercuri, Emiliano Verchan, Martín Ecksteiny Daniel Contreras. Esta fue la segunda derrota al hilo del equipo Celeste en dos fechas disputadas en esta Zona 2 del Torneo Reubicación "B", dado que en la primera cayó en Avellaneda ante Racing Club por 4 a 3, tras ir perdiendo 3 a 0 y lograr empatarlo. Los demás resultados de la segunda fecha fueron: Santa Bárbara ´´B´´ 5-1 SITAS; Quilmes High School 7-0 Bs. As. Christian School; Berazategui 3-0 Racing Club; y Ferro Carril Oeste 3-3 Ducilo ´´B´´. La tercera y próxima fecha se jugará este domingo 19, cuando el Campana Boat Club deberá viajar a Berazategui para enfrentar a Ducilo "B", que en dos fechas sólo pudo sumar una unidad. Los demás partidos serán: SITAS vs. Ferro; San Fernando ´´B´´ vs. Berazategui; Racing vs. Quilmes High School; y Bs. As. Christian School vs. Santa Bárbara "B".

INFERIORES: EMPATÓ LA SEXTA Frente a San Fernando "B", la jornada comenzó con los partidos de Novena y Octava División, que terminaron con sendas victorias del CBC, aunque en estas categorías formativas no se computan oficialmente los goleadores ni los marcadores.Y posteriormente se presentó la Sexta División del Boat Club, que hizo un gran partido y sumó su primer punto de la temporada tras igualar 2-2 con doblete de Guido Viviani. El CBC tenía todo para quedarse con los tres puntos, pero sobre el final, Sanfer aprovechó desatenciones y lo empató. "Hicimos un gran partido. Pero sobre el final nos dejamos estar y nos empataron", declaró el goleador del partido a La Auténtica Defensa. Este fue el primer punto conseguido por la sexta división en lo que va del 2018 y llegó tras un gran partido, por lo cual toda la familia del hockey masculino celeste celebró y quedó muy conforme. En el encuentro de Intermedia el CBC tuvo una gran actuación. En los primeros dos cuartos no permitió que San Fernando sacara diferencias y lo complicó más de lo esperado, al punto de generar ansiedad y preocupación en la visita. Pero cuando C.S.F. logró abrir el marcador, aparecieron los espacios y pesó la gran diferencia del aspecto físico sobre el CBC (el encuentro terminó 6 a 1; y el gol celeste lo hizo Sergio Tereszuzck). Esos fueron los cotejos que precedieron al partido de Primera División, dado que el hockey masculino del CBC aún no cuenta con planteles de Quinta y Séptima División.

LOS CHICOS DE LA SEXTA CELEBRARON SU PRIMER PUNTO DE LA TEMPORADA.



Hóckey sobre Césped:

Los Varones del Boat Club cayeron ante San Fernando "B"

