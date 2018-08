Frente a San Fernando "B", la jornada comenzó con los partidos de Novena y Octava División, que terminaron con sendas victorias del CBC, aunque en estas categorías formativas no se computan oficialmente los goleadores ni los marcadores.Y posteriormente se presentó la Sexta División del Boat Club, que hizo un gran partido y sumó su primer punto de la temporada tras igualar 2-2 con doblete de Guido Viviani. El CBC tenía todo para quedarse con los tres puntos, pero sobre el final, Sanfer aprovechó desatenciones y lo empató. "Hicimos un gran partido. Pero sobre el final nos dejamos estar y nos empataron", declaró el goleador del partido a La Auténtica Defensa. Este fue el primer punto conseguido por la sexta división en lo que va del 2018 y llegó tras un gran partido, por lo cual toda la familia del hockey masculino celeste celebró y quedó muy conforme. En el encuentro de Intermedia el CBC tuvo una gran actuación. En los primeros dos cuartos no permitió que San Fernando sacara diferencias y lo complicó más de lo esperado, al punto de generar ansiedad y preocupación en la visita. Pero cuando C.S.F. logró abrir el marcador, aparecieron los espacios y pesó la gran diferencia del aspecto físico sobre el CBC (el encuentro terminó 6 a 1; y el gol celeste lo hizo Sergio Tereszuzck). Esos fueron los cotejos que precedieron al partido de Primera División, dado que el hockey masculino del CBC aún no cuenta con planteles de Quinta y Séptima División.

LOS CHICOS DE LA SEXTA CELEBRARON SU PRIMER PUNTO DE LA TEMPORADA.



Hóckey sobre Césped:

Inferiores; empató la Sexta

