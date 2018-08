EL FIXTURE AURIAZUL Fecha 1: Local vs Atlas

Fecha 2: Visitante vs Ctral Ballester

Fecha 3: Local vs Def. de Cambaceres

Fecha 4: Visitante vs Yupanqui

Fecha 5: Local vs Atlético Lugano

Fecha 6: Visitante vs Liniers

Fecha 7: Local vs Argentino (R)

Fecha 8: Libre

Fecha 9: Visitante vs Argentino (M)

Fecha 10: Local vs Juventud Unida

Fecha 11: Visitante vs Claypole

Fecha 12: Local vs Centro Español

Fecha 13: Visitante vs Dep. Paraguayo

Fecha 14: Local vs Real Pilar

Fecha 15: Visitante vs Muñiz

En la segunda rueda se invierten las localías. Se sorteó el fixture del próximo campeonato de la divisional y el Auriazul ya conoce su camino en la temporada 2018/19. Habrá dos ascensos y una "desafiliación". El miércoles por la noche se sorteó el fixture de la Primera D 2018/19 en la sede de la calle Viamonte de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Fue entonces que Puerto Nuevo conoció que su debut en el próximo campeonato será como local frente a Atlas. A su vez, también se confirmó que la divisional entregará dos ascensos: uno para el campeón y otro para el ganador del Reducido que disputarán aquellos equipos ubicados del 2º al 9º puesto al finalizar el torneo. Además, habrá un conjunto que caerá en "desafiliación", cuestión que se determinará por promedios. La Primera D 2018/19 tendrá 15 equipos participantes que jugarán todos contra todos ida y vuelta, por lo que el campeonato se disputará a lo largo de 30 fechas, comenzando el próximo 1º de septiembre. Puerto Nuevo debutará como local frente a Atlas de General Rodríguez; y luego, en la segunda fecha, disputará su primer partido como visitante frente a Central Ballester. Y en la tercera fecha regresará al barrio Don Francisco para recibir a Defensores de Cambaceres, el equipo que se suma este torneo tras descender de la Primera C quedara libre a mitad de la rueda, en la octava jornada. La primera fecha tendrá los siguientes encuentros: Juventud Unida vs Real Pilar; Argentino de Merlo vs Muñiz; Claypole vs Deportivo Paraguayo; Liniers vs Defensores de Cambaceres; Argentino de Rosario vs Central Ballester; Atlético Lugano vs Yupanqui; y Puerto Nuevo vs Atlas. Quedará libre Centro Español.



PUERTO NUEVO Y EL CONJUNTO DE GENERAL RODRÍGUEZ VOLVERÁN A VERSE LAS CARAS EN EL BARRIO DON FRANCISCO EN EL ARRANQUE DE LA TEMPORADA.



Primera D:

Puerto Nuevo debutará como local frente a Atlas

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: