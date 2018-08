Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del viernes, 17/ago/2018. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del viernes, 17/ago/2018. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves Deportivas Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

U

B

L

I

C Breves Deportivas







GANÓ DEL POTRO: el tandilense completó su debut en el Masters 1000 de Cincinnati venciendo al coreano Hyeon Chung.- PASÓ SAN LORENZO: a pesar de perder, y con el campanense Blandi como titular, San Lorenzo avanzó en la Copa Sudamericana.- SUPERLIGA; FECHA 2: comenzará hoy con dos partidos en Córdoba y Rosario respectivamente.- FUERA DEL TOP 10.- Argentina salió del Top 10 del ranking de selecciones después de 21 años, tras caer del 5º al 11º puesto. ATLÉTICO CAMPEÓN: El Atlético Madrid se quedó con la Supercopa de Europa.- PASÓ SAN LORENZO A pesar de perder 1-0 como visitante en un partido cargado de cuestiones "extrafutbolísticas", San Lorenzo de Almagro (con el campanense Nicolás Blandi como titular) avanzó a la próxima fase de la Copa Sudamericana porque la CONMEBOL le dio por ganado 3-0 el encuentro de ida (había sido derrota 2-1) por la mala inclusión que hizo Deportes Temuco del jugador Jonathan Requena. Esta decisión de "escritorio" enfadó al club y los simpatizantes chilenos que hostigaron a la delegación del Ciclón durante su estadía y el cotejo en suelo trasandino. Ahora, el próximo rival de San Lorenzo será Nacional de Uruguay, que eliminó a Sol de América de Paraguay, equipo donde juega el delantero campanense Adrián Martínez. Anoche, al cierre de esta edición, Colón de Santa Fe se enfrentaba como local a San Pablo de Brasil por la revancha de la serie que lo tenía 1-0 arriba tras su histórico triunfo en el estadio Morumbí. SUPERLIGA: FECHA 2 La segunda fecha de la Superliga comenzará hoy con dos partidos. A las 19 horas, en Córdoba, se enfrentarán Talleres (que perdió con Boca en el debut) y Rosario Central (le ganó a Banfield en la primera jornada. Luego, a las 21, se producirá el debut de Independiente (postergó su primer partido), que enfrentará como visitante a Newells en un encuentro que tendrá presencia de la parcialidad Roja en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario. La fecha 2 continuará mañana sábado con los siguientes cotejos: Defensa y Justicia vs Atlético Tucumán (13.15), Banfield vs Gimnasia (15.30), Argentinos vs Godoy Cruz (17.45) y River Plate vs Belgrano (20.00). En tanto, para el domingo fueron programados: San Martín de San Juan vs Patronato (11.00), Colón vs Tigre (13.15), Aldosivi vs Huracán (15.30), San Lorenzo vs Lanís (17.45) y Racing Club vs Vélez Sarsfield (20.00). Finalmente, el lunes se enfrentarán: Estudiantes vs Boca Juniors (15.30) y San Martín de Tucumán vs Unión (17.45). FUERA DEL TOP 10 Con un nuevo sistema de medición, la FIFA publicó ayer el ranking de selecciones de agosto, que tiene en cuenta los resultados obtenidos en la última Copa del Mundo, y Argentina salió del Top 10 después de 21 años tras caer del 5º al 11º puesto. Quien lidera el listado por primera vez desde 2002 es Francia, último campeón del mundo. Los únicos dos sudamericanos que se encuentran entre los diez mejores son Brasil, que ocupa el último escalón del podio, y Uruguay, que está ubicado en la quinta colocación. ATLÉTICO CAMPEÓN El Atlético Madrid se quedó con la Supercopa de Europa al derrotar 4-2 al Real Madrid en Tallin, Estonia. El campeón de la Europa League se impuso en tiempo extra después de igualar 2-2 en los 90 minutos reglamentarios. En ese lapso Diego Costa marcó por duplicado para los dirigidos por Diego Simeone, mientras que Karin Benzema y Sergio Ramos lo hicieron para el actual tricampeón de la Champions League, que no perdía una final internacional desde el año 2000 (la Intercontinental frente a Boca). En el tiempo suplementario, Saúl Ñiguez y Koke le dieron la victoria y el título al Atlético de Madrid. GANÓ DEL POTRO En una jornada dominada por las lluvias, el tandilense Juan Martín Del Potro finalmente logró completar su debute en el Masters 1000 de Cincinnati, donde venció por 6-3 y 6-2 al coreano Hyeon Chung. De esta manera se clasificó a los Octavos de Final, instancia en la que se medirá con el australiano Nick Kyrgios, vencedor del croata Borna Coric.



Breves Deportivas

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: