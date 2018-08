P U B L I C



En una conferencia de prensa conjunta, los concejales del oficialista criticaron a sus pares disidentes por el escándalo del jueves por la noche en el HCD. Adelantaron que le pedirán al presidente Sergio Roses la instalación de cámaras de video. El bloque de concejales de Cambiemos ofreció ayer una conferencia de prensa donde se expresó sobre la escandalosa sesión del jueves, que terminó con la oposición abandonando el recinto de forma intempestiva y dejando sin quórum la votación de casi 40 proyectos despachados por las comisiones legislativas. Durante el diálogo con los medios locales, la bancada oficialista volvió a asegurar que la oposición actúa como un "grupo" y que solo persigue montar un "show" en el Concejo Deliberante, ante lo que sostienen es impotencia frente a la exitosa gestión que el intendente Abella lleva adelante en la ciudad. Pero también debió referirse a los incidentes registrados en la noche del jueves, que incluyeron la irrupción en la sesión de un concejal suplente y un trabajador municipal, así como el fuerte choque verbal que protagonizaron Carlos Cazador y Luis Chesini tras el abrupto cierre de la sesión. "No sé qué pasó que cuando salía del recinto, me encuentro con una persona que me vino a increpar de una forma absolutamente violenta", manifestó Cazador, titular del bloque oficialista, al ser consultado sobre este último episodio. El concejal aseguró que se fue del recinto con "tristeza" por el accionar de los ediles disidentes, quienes dejaron "40 proyectos sin aprobar" por haber recibido insultos que -recordó- a Cambiemos también le ha tocado soportar. "Nunca nos paramos y nos fuimos", subrayó a contramano. "El compromiso de Cambiemos es trabajar en función del juramento que como concejales hicimos al asumir", remarcó. Su compañero de bancada Luis Gómez señaló que dentro del paquete de proyectos sin tratar había convalidaciones de importancia para la obra pública local, que consistían en "18 millones de pesos que enviaba la provincia para (el asfaltado de) 20 cuadras de Otamendi, y 2,6 millones para hacer la parada del Chevallier en el parador de la Ruta 9". "Esos fondos no van a llegar lo rápido que hubiésemos querido", lamentó. Y fue categórico: "Creo que (los concejales opositores) no tienen posibilidad de hacer pie en las próximas elecciones, la gestión de Abella es muy buena, y ven que la única manera de ponerle palos en la rueda es con esta actitud". En tanto, la radical Romina Buzzini habló de "incoherencia" por parte de la oposición. "Comenzamos la sesión y en los homenajes escuchamos al concejal Cantlon hacer un speech en el que repudiaba el no quórum en el Senado donde se trataban dos leyes importantes. Ahora, cuando se empezaban a tratar 40 proyectos que habíamos tratado en comisión, la UV Más Campana y el resto de los concejales se levantan y se van", cuestionó. Consideró que la maniobra resultó "casi homogénea, como si estuviera plenamente armada". Por su parte, la concejal Marina Casaretto apuntó contra la presidente de bloque PJ-Unidad Ciudadana, Soledad Calle. Tras defender la presencia del trabajador municipal que discutió con el bloque peronista, quien a su vez estaba acompañado por el concejal oficialista suplente Christian Amaya, fustigó la conducta de la edil. "No me parece que un concejal desde su bancada pida la palabra y después se dirija al público y haga acusaciones con nombre y apellido a una persona. No tiene el derecho de darse vuelta, de provocar, de acusar a un vecino común, y además de filmarlo. Fue una provocación total y absoluta. Fue un show pocas veces visto", disparó. "Nosotros millones de veces recibimos agresiones. Cuando no éramos gobierno, el actual intendente era concejal y tenía un montón de personas insultándolo. Recibió amenazas bien claras en la cara. Lo que teníamos que hacer lo hicimos en la Justicia, pero nunca nos levantamos de la banca y dejamos (la sesión) sin quórum", añadió. Los concejales de Cambiemos anunciaron que le pedirán al presidente del HCD, Sergio Roses, que coloque cámaras de video en los pasillos y accesos al Salón Blanco, para que quede registro de futuros incidentes que puedan darse en el ámbito legislativo.

El Bloque Cambiemos, en la sesión del jueves, después que la oposición abandonara sus bancas y dejara sin quorum la sesión. CAZENAVE APUNTÓ CONTRA INSAUSTI La concejal oficialista Miriam Cazenave aseguró que José Insausti, edil del PJ-Unidad Ciudadana, dijo que "si él quería, traía a 200 UOM y rompían toda la Municipalidad". La grave denuncia fue hecha durante la conferencia de prensa brindada ayer en el bloque de Cambiemos. Cazenave se refirió a una discusión que se dio en la puerta del Palacio Municipal, cuando los concejales se retiraban del HCD tras la abrupta finalización de la sesión. "Estábamos charlando (Sergio) Roses, (Javier) Contreras y yo en la puerta del Concejo Deliberante, y hemos recibido amenazas del concejal Insausti que nos dijo en la cara -con los medios como testigos- que si él quería traía a 200 UOM y nos rompía toda la Municipalidad", expresó. "Los que nos acusan de violentos nos terminan amenazando", cuestionó la edil, quien en paralelo criticó que el edil peronista -y delegado del gremio metalúrgico - considere a los obreros UOM "animalitos a los que les decís que vengan y rompan, como si no pudieran pensar".

