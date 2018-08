Abella participó del acto que se realizó en la nueva plaza del barrio Otamendi

NOTICIA RELACIONADA: Campana homenajeó al general San Martín en el 168º Aniversario de su fallecimiento El Intendente acompañó en la mañana de ayer el homenaje al padre de la patria que concretó el Jardín de Infantes Nº 907 en el espacio público construido por el Municipio y que está próximo a inaugurarse. El intendente Sebastián Abella acompañó ayer el acto que el jardín de infantes Nº 907 de Otamendi realizó en homenaje al general José de San Martín al cumplirse un nuevo aniversario de su fallecimiento. El emotivo acto contó también con la presencia de la jefa de Gabinete, Mariela Schvartz; el secretario de Planeamiento y Obras Públicas, Sergio Agostinelli; y la subsecretaria de Obras Públicas, Mariela Patiño, y se realizó en la nueva plaza que construyó el Municipio y está próximo a inaugurarse. El jefe comunal agradeció a la comunidad educativa la invitación y celebró que los niños empiecen a disfrutar de este nuevo espacio público "que tiene todas las comodidades y condiciones para que las familias del barrio puedan disfrutar del aire libre en un lugar ameno". La nueva plaza contiene modernos juegos, senderos y un playón para actividades y "es fruto de meses de trabajo porque estaba prácticamente abandonada", dijo Abella. Y recordó todas las obras que se realizan en el marco del plan de urbanización de Nación "que están cambiando la fisonomía del barrio" –dijo Abella- . "Hicimos más de 40 cuadras de hormigón, colocamos iluminación en esas cuadras como también en un sendero peatonal. De a poco el barrio mejora. No tengo dudas que esta plaza también será un punto clave y de encuentro para todos los vecinos del barrio", concluyó. Schvartz también agradeció al establecimiento educativo la invitación y aseguró "que no nada más lindo que ver los chicos disfrutando de la nueva plaza que fue pensada para ellos". El acto comenzó con el izamiento de la bandera argentina en el nuevo mástil de la plaza para luego compartir en la voz de la directora del jardín de infantes, Marina Rotundo, palabras alusivas a la fecha. Luego, los alumnos protagonizaron un emotivo desfile mientras que el ballet de Abuelos de Campana interpretó "El Gato Patriótico" y "El Pericón". Hacia el final, hubo un desfile tradicionalista y los chicos cantaron la marcha de San Lorenzo junto a una ex alumna de la institución, Julieta Benítez

La danza también estuvo presente en el acto.





Un desfile tradicionalista también fue parte de la conmemoración.





Los niños del barrio ya disfrutan de la nueva plaza.





El Intendente y la Jefa de Gabinete disfrutaron del acto.

Es un orgullo participar del acto escolar por el fallecimiento del Gral San Martín en la nueva plaza que construimos en Otamendi. @MarieSchvartz pic.twitter.com/lQKdG1oJ0v — Sebastian Abella (@SebaAbella) 17 de agosto de 2018 El intendente @SebaAbella participa del acto por el fallecimiento del Gral. San Martín en la nueva plaza de Otamendi. pic.twitter.com/hAy3Hccg4y — MunicipalidadCampana (@campanagov) 17 de agosto de 2018

