PARTIDOS DE ESTA NOCHE Esta noche, la acción también comenzará a las 20 horas con el duelo entre Presidente Derqui y Atlético Pilar. Posteriormente, a partir de las 22, Ciudad de Campana enfrentará a Defensores Unidos con la obligación de ganar si quiere llegar al domingo con chances de coronarse campeón. El Tricolor perdió 73-72 frente a Atlético Pilar en el segundo turno de la primera jornada del cuadrangular final del Torneo Oficial de la ABZC. Esta noche enfrenta a Defensores Unidos, que ayer cayó 82-79 con Presidente Derqui. La primera jornada del Final Four del Torneo Oficial 2018 de Primera División de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC) entregó matices ideales para la definición de un campeonato: buena concurrencia de público, partidos de alto nivel y finales cerrados en ambos juegos. Sin embargo, su organizador, Ciudad de Campana, se retiró anoche de la primera jornada con un sabor muy amargo. Es que al Tricolor se le escapó en los segundos finales un encuentro que tenía claramente a su favor. Sin embargo, algunas decisiones apresuradas y detalles en el cierre lo dejaron con las manos vacías y el que festejó fue Atlético Pilar, que se impuso 73-72 en Chiclana 209. Antes, en el primer turno de la jornada, Presidente Derqui había superado 82-79 a Defensores Unidos en un juego en el que logró sacar diferencias claras en el marcador en varios pasajes del partido, pero que recién pudo definir a su favor en el cierre, con un notable aporte de Patricio Tabarez: el jugador de Hispano Americano en Liga Nacional anotó 16 puntos en la parte final del último cuarto para terminar con 37. Por su parte, Defensores Unidos siempre ofreció resistencia a pesar de no contar con dos de sus mejores figuras (Francisco Rasio y Cristian Devoto estuvieron ausentes por lesión). El base Facundo Pascolatt brilló con 28 puntos, mientras que el alero Lisandro Rasio aportó "apenas" 20 ante el duro juego interno de Presidente Derqui (fueron titulares los pivots Nicolás Suárez y Mauro Corvalán, ambos ex CCC). Posteriormente fue el turno de Ciudad de Campana, que por diferentes cuestiones físicas llegó a este cuadrangular final sin poder contar con Martín Trovellesi, Germán Género y Alejo Fioretto respecto a la plantilla original que presentó al inicio del torneo. Así, la rotación de Sebastián Silva se vio reducida a siete hombres, entre ellos, Francisco Santini y Guido Cadelli, dos escoltas que atravesaron también problemas físicos en los últimos meses. Y Atlético Pilar intentó lastimarlo en ese sentido: su entrenador Sebastián Burtin propuso un juego muy intenso, rotando mucho a su formación (utilizó nueve jugadores). De esa manera, aunque el CCC comenzó mejor el encuentro, logró ir marcando el ritmo de la primera parte y terminar arriba en el tablero (33-31) a pesar de las dos "bombas" de Eliseo Iglesias en el tramo final del segundo período. Por entonces, a la reducida rotación Tricolor se sumaba otro problema: Matías Nieto, su capitán, acumulaba cuatro faltas. Y cometería la quinta en el transcurso del tercer cuarto. Sin embargo, en ese momento surgió con fuerza Francisco Santini con dos triples y un doble y falta para acompañar al pivot Martín Delgado y darle 11 puntos de ventaja al CCC. Una pérdida infantil en la última acción de ese período dejó el tanteador 58-49. En el último cuarto parecía que el local podía contener los embates del Rancho con la superioridad de Delgado en la pintura y algunas apariciones de Maximiliano Gutiérrez. Pero dos triples consecutivos de Francisco Dinova y 11 puntos seguidos del pivot Joaquín Thorp (incluido un triple) pusieron a Atlético Pilar a una posesión de distancia. En los instantes finales, Julián Romero tuvo la posibilidad de empatarlo, pero falló uno de sus libres y con 20 segundos la bola quedó en poder de Ciudad de Campana (72-71). Sin minutos por pedir, Iglesias se escapó paralelo a la línea ante un rival que presionó sin cortar y que terminó forzando la perdida del base Tricolor. Después, los jueces pitaron falta sobre Dinova en el arranque de una penetración y el goleador del Rancho no falló desde la línea. Así, la última bola le quedó a Ciudad y se la jugó Gutiérrez, quien apretado por el reloj amagó la penetración, se retiró un paso e intentó un doble en salto que no entró. Por eso, el festejo fue de Atlético Pilar. Y la desazón del Tricolor. Sin embargo, en este cuadrangular no hay tiempo ni para grandes festejos ni para lamentos. Esta noche habrá otra doble tanda y todo está por verse todavía.



EL PIVOT MARTÍN DELGADO ANOTÓ 23 PUNTOS Y VOLVIÓ A SER EL GOLEADOR DEL CCC. ESTA VEZ NO ALCANZÓ.





ALE ABAZ YA ROMPIÓ LA PRIMERA LÍNEA DEFENSIVA Y ANTE LA FALTA DE AYUDAS DE ATLÉTICO PILAR ANOTA UNA BANDEJA FÁCIL PARA SUMAR DOS DE SUS 11 PUNTOS (FOTO: MAURO VALERIO / MVFOTOGRAFIADEPORTIVA). TORNEO OFICIAL ABZC - FINAL FOUR - JORNADA 1 JUECES: Raúl Imosi, Mariano Imosi y Ezequiel De la Peña. GIMNASIO: Ciudad de Campana. PRESIDENTE DERQUI (82): Sebastián Acosta (16), Nicolás Henriques (8), Patricio Tabarez (37), Nicolás Suárez (8) y Mauro Corvalán (3) (FI) Ignacio Suárez (10), Juan Méndez (0) y Nehen Alvite (0). DT: Esteban Sánchez. DEFENSORES UNIDOS (79): Facundo Pascolatt (28), Carlos Garín Palacios (16), Lautaro Gómez (3), Lisandro Rasio (20) y Federico Barra (12) (FI) Julián Diez (0). DT: Rubén Rasio. PARCIALES: 27-27 / 23-16 (50-43) / 15-17 (65-60) / 17-19 (82-79). CIUDAD DE CAMPANA (72): Eliseo Iglesias (11), Alejandro Abaz (11), Maximiliano Gutiérrez (9), Matías Nieto (9) y Martín Delgado (23) (FI) Guido Cadelli (0) y Francisco Santini (9). DT: Sebastián Silva. ATLÉTICO PILAR (73): Agustín Ávalos (12), Joel Bianchi (6), Gonzalo López (4), Agustín Laugas (9) y Joaquín Thorp (12) (FI) Francisco Dinova (19), Germán Gómez (4), Nicolás Urri (2) y Julián Romero (3). DT: Sebastián Burtin. PARCIALES: 16-14 / 15-19 (31-33) / 27-16 (58-49) / 14-24 (72-73) #Basquet #ABZC En la edición de hoy de @LADdigital todo lo que dejó la primera jornada del Final Four del Oficial 2018: Pte Derqui 82 - Defensores Unidos 79; y Ciudad de Campana 72 - Atlético Pilar 73 (Foto: @Mauvalerio12). pic.twitter.com/rKKPYe3tBz — Pablo Scoccia (@chuecosco) 18 de agosto de 2018

