Hoy, desde las 10, enfrentará como visitante a Agropecuario en su último ensayo antes del debut como local ante Instituto de Córdoba del próximo sábado 25. El plantel de Villa Dálmine cerrará hoy su última semana de pretemporada con un amistoso que disputará desde las 10 de la mañana frente a Agropecuario de Carlos Casares como visitante. "Va a ser una linda prueba para seguir puliendo el trabajo que venimos realizando, para seguir sumando minutos de fútbol y para tratar de llegar de la mejor manera al inicio del campeonato", señaló el capitán Matías Ballini en diálogo con FM Radio City. Puntualmente, para el entrenador Felipe De la Riva será la oportunidad de volver a ver en acción a Mariano Miño y Cristian Álvarez, dos jugadores ofensivos que se incorporaron en la parte final de la pretemporada y que el DT uruguayo busca ensamblar con aquellos que venían trabajando desde más temprano y que formaron parte de los partidos de Copa Argentina frente a UAI Urquiza y River Plate. Hasta el momento, sólo participaron del amistoso frente a Deportivo Morón. En ese sentido, también tendría sus primeros minutos "amistosos" el atacante Ijiel Protti, quien no pudo estar disponible frente al Gallito por una contractura. En cuanto a los lesionados, quien también se ausentó del encuentro ante Morón fue el lateral Nicolás Sansotre a raíz de un esguince de tobillo que le dejó el choque de Copa Argentina frente a River Plate en Formosa. Si está en óptimas condiciones, será titular. Si no, nuevamente lo reemplazará Agustín Bellone. Agropecuario será una prueba muy interesante para el Violeta, dado que el equipo que dirige Sebastián Saja se reforzó con nombres muy interesantes para la divisional como lo son el arquero Emanuel Trípodi, el defensor Ezequiel Parnisari, el volante Gonzalo Papa (ex Villa Dálmine) y los delanteros Gonzalo Klusener y Emiliano Telechea, quienes se suman a una base con jugadores de la jerarquía de Reinaldo Alderete, Jonathan Blanco y Cristian Barinaga. Sin embargo, el Sojero no comenzó la temporada con el pie derecho, dado que en su debut por Copa Argentina fue eliminado por Luján en cancha de Sarmiento de Junín en un partido que se definió con un gol del "Polaco" Gastón Sánchez (campeón con Villa Dálmine en 2012). Luego de esta prueba ante Agropecuario, el DT Felipe De la Riva licenciará al plantel y el próximo lunes retomará los entrenamientos en lo que serán los días previos al debut en el campeonato 2018/19 de la Primera B Nacional, pautado para el sábado 25 como local frente a Instituto de Córdoba.

ANTE AGROPECUARIO SERÁ EL SÉXTO AMISTOSO DE VILLA DÁLMINE EN ESTA PRETEMPORADA. ANTERIORMENTE SE MIDIÓ CON VÉLEZ SARSFIELD, MIDLAND, JUSTO JOSÉ DE URQUIZA, FLANDRIA (FOTO) Y DEPORTIVO MORÓN.



Primera B Nacional:

Villa Dálmine cierra su pretemporada con un amistoso en Carlos Casares

