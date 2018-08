José Abel Perdomo. Foto: Archivo.

Los esfuerzos del gobierno y los medios afines para recuperar la esperanza de los argentinos en un futuro venturoso se están tornando contraproducentes porque le realidad sigue cuesta abajo y el deterioro en la calidad de vida de las grandes mayorías aumenta día a día. Esta semana ha demostrado que lo peor todavía no pasó. El riesgo país supera día a día sus propios récords, el dólar no tiene freno a raíz de la también imparable fuga de capitales empujando al alza a las tarifas y a la inflación. A esto debemos sumar las dificultades en desarmar esa bomba llamada Lebac y la incesante merma en las reservas del Banco Central por el desesperado intento de ponerle freno a la suba del dólar y que ya consumió el primer desembolso del FMI. Para colmo, en medio de este manicomio recibimos la visita del Fondo Monetario con la misión de auditar nuestra economía ponderando el esfuerzo gubernamental pero no los resultados. Esto significa que nos imponen un ajuste aún mayor. Como se sabía, a estos ajustes le siguen nuevos ajustes, cada vez mayores y sin solución de continuidad. Como hemos resignado toda soberanía en materia económica el gobierno, haciendo gala de gran sumisión, entre otras cosas, eliminó el Fondo Federal Solidario por el cual provincias y municipios recibían el 30% de la recaudación de los derechos de exportación a la soja lo que representa un ahorro para la Nación de 8500 millones de pesos en 2018 y de 26.500 millones en 2019. Nuestra provincia recibió el año pasado 4023 millones de pesos de este fondo que se elimina. Tanto han insistido durante largo tiempo en que los logros del anterior gobierno no eran tales sino tan sólo producto de un relato malicioso, ahora la mayoría de la población está convencida que lo que dicen quienes hoy tienen despachos en la Casa Rosada es un fantasioso relato de marketing político debido a la pluma del ecuatoriano Jaime Durán Barba para lograr infructuosamente tapar el sol con la mano. Ciertamente cada día cuesta más llegar a fin de mes, las facturas de los servicios públicos se han convertido en impagables, aumenta aceleradamente las personas concurrentes a comedores y merenderos populares para poder comer, los despidos no paran y siguen cerrando empresas y comercios. Ahora muchísimos que conservan su trabajo han caído en la pobreza por el deterioro de su salario. Sin embargo al mismo tiempo que se ajusta al sector de menores recursos se sigue subsidiando a otros sectores de la sociedad, como por ejemplo la educación privada, evidenciando que el esfuerzo que se pide no se piensa para los menos necesitados. Parece mentira que en medio de esta catastrófica actualidad Mauricio Macri haya dicho "No pasa nada, tranquilos", por el contrario, escucharlo intranquiliza. En este mismo sentido hace pocos días en un programa televisivo el ministro Nicolás Dujovne manifestó estar enfocados en evitar una mega crisis y estar trabajando para que no suceda. Si los resultados serán como los conseguidos hasta ahora, nos deja a todos al borde de un ataque de nervios. Siguen bailando en la cubierta del Titanic yendo derechito al icagerg creyendo indestructible a su gobierno. No está de más recordar que el buque se hundió y que los botes y salvavidas no alcanzaron para todos.

Opinión:

Titanic

Por José Abel Perdomo

