Vamos Campana presentó el Programa de padrinazgo "Nutriendo el futuro"

Tiene la finalidad de generar un círculo colaborativo ciudadano que llegue a todos los niños y niñas de los comedores barriales de la ciudad a partir de la implementación de la "Super sopa", un producto concentrado de altos valores nutritivos. Desde el Espacio Ciudadano Vamos Campana lanzaron el proyecto social denominado "Nutriendo el Futuro", que tiene la finalidad de generar un círculo colaborativo que llegue a todos los niños y niñas de los comedores barriales de la ciudad a partir de la implementación de la "Súper sopa". Carla Navazzoti, integrante de Vamos Campana e impulsora del programa, explicó que se trata de un programa de padrinazgo: "Se compone de diferentes etapas. La primera fue la de conseguir los fondos a través de un bono contribución, al cual varios vecinos adhirieron para colaborar con la compra de la "Súper Sopa". Y así fue que ya se logró hacer el primer encargue de 2.050 raciones". A su vez, la dirigente peronista detalló: "La segunda etapa se trata de reccorrer la mayor cantidad de comedores posibles de la ciudad, llevando las latas de sopa y explicando el porqué de la necesidad de que los chicos reciban alimentación de alto valor nutritivo y enseñándoles además la forma de preparación de la misma. En esta etapa, contamos con un equipo que es el de Vamos Campana que tiene la vocación militante de estar en los lugares que más nos necesitan, y además este programa permite la participación ciudadana lo cual amplía las posibilidades de implementar la sopa". LA SÚPER SOPA. Según informó Navazzoti, el programa "Súper Sopa" que lleva adelante con Silvia Sacco, fue desarrollado por la Universidad de Quilmes y consiste en una "sopa concentrada que además de tener altos beneficios nutritivos, se destaca por su bajo costo y su versatilidad permitiendo almacenarla durante largo periodos sin depender de la cadena de frío". Esta sopa, comentó, fue desarrollada en Brasil, en donde hay ocho fábricas que las producen. "Creemos que es sumamente importante que todos los niños y niñas reciban sus comidas diarias, pero sabemos también que hoy día eso está más que complicado, ya que dada la situación económica actual muchas familias están cayendo en la pobreza e indigencia, lo cual imposibilita no solo que tengan una alimentación diaria, sino además que ésta sea lo necesariamente nutritiva para el desarrollo cognitivo. Por eso lo importante de la implementación de este programa", añadió Navazzotti, quien aclaró que "este programa no es financiado por ningún partido, sindicato o empresa". "La falta de recursos no fue un obstáculo, nos pusimos a trabajar y creamos la propuesta. Fue así que este programa lo pensamos con la idea de que sean los vecinos los que apadrinen comedores con un bono contribución, cuya recaudación va a ser destinada en su totalidad a la adquisición de la Super Sopa", informó la dirigente peronista.

"El programa Super Sopa fue desarrollado por la Universidad de Quilmes y consiste en una "sopa concentrada" que además de tener altos beneficios nutritivos, se destaca por su bajo costo y su versátilidad", explicó Navazzotti



Vamos Campana presentó el Programa de padrinazgo "Nutriendo el futuro"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: