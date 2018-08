CAÍDA DEL CONSUMO MASIVO: caerá 1,2% interanual en 2018, y podría recuperarse en el segundo trimestre de 2019.- MACRI ADMITIÓ MÁS POBREZA: "lamentablemente" aumentará la pobreza por efecto de la "devaluación" y el "rebote" inflacionario, dijo.- JOSÉ LÓPEZ, "ARREPENTIDO": El ex secretario de Obras Públicas declaró en los Tribunales de Comodoro Py como "arrepentido".- MALVINAS; OTRA IDENTIFICACIÓN: nueva identificación de un soldado argentino caído en la Guerra de Malvinas.- DÓLAR; CERRÓ A $30,42: avanzó este viernes tres centavos respecto del día anterior.- MACRI ADMITIÓ MÁS POBREZA El presidente Mauricio Macri admitió este viernes que "lamentablemente" aumentará la pobreza por efecto de la "devaluación" y el "rebote" inflacionario, abogó por "retomar la agenda del desarrollo" y confió en que durante 2019 el país volverá a crecer. "Me duele muchísimo la pobreza", afirmó el jefe de Estado durante una conferencia de prensa en Jujuy, junto al gobernador Gerardo Morales, con quien expresó que "el gran socio de la inflación es la corrupción". "Sí", respondió al ser consultado sobre si en el marco de las turbulencias económicas hay que esperar el crecimiento de la pobreza, cuyo índice será dado a conocer por el INDEC el 27 de septiembre próximo. "Lamentablemente esta devaluación que tuvimos, trajo un rebote en la inflación, que es el mayor generador de pobreza, con lo cual lamentablemente vamos a ver qué parte de lo que habíamos conquistado, como reducción de pobreza lo vamos a tener", señaló. JOSÉ LÓPEZ, "ARREPENTIDO" El ex secretario de Obras Públicas José López declaró ayer en los Tribunales de Comodoro Py como "arrepentido" en la causa por los cuadernos de las coimas y, por cuestiones de seguridad, fue modificado su lugar de detención y trasladado a un "domicilio reservado" tras ingresar al Sistema de Protección de Testigos e Imputados. Según indicaron a NA fuentes judiciales, el ex funcionario firmó un acuerdo con el fiscal Carlos Stornelli para convertirse en imputado colaborador en la causa, el que deberá ser homologado ahora por el juez federal Claudio Bonadio. Similar es el caso del financista Ernesto Clarens, cercano al matrimonio Kirchner y quien también hizo este viernes su descargo como "arrepentido" tras haber sido mencionado por algunos de los empresarios como el receptor de las coimas, por lo que Bonadio decidirá si acepta su solicitud. Clarens es hombre clave en las causas donde se investiga si los Kirchner lavaron dinero: de hecho su financiera, Invernes S.A., es foco de diversas investigaciones y acusada de haberle garantizado al empresario Lázaro Báez la es estructura necesaria para llevar millones de dólares al exterior. MALVINAS: OTRA IDENTIFICACIÓN La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación informó este viernes que se logró una nueva identificación de un soldado argentino caído en la Guerra de Malvinas y enterrado en el cementerio de Darwin, lo que eleva a 97 el número total de reconocidos. Se trata de Víctor Hugo Juárez, uno de los soldados que falleció en Puerto Argentino durante el repliegue del 14 de junio de 1982, tras la rendición oficial, se informó oficialmente. DÓLAR: CERRÓ A $30,42 El dólar avanzó este viernes tres centavos respecto del día anterior, al cotizarse en $30,42 para la venta, y cerró así una semana turbulenta en la cual acumuló un incremento de 63 centavos. Según un promedio realizado por el Banco Central, la divisa finalizó la jornada a $29,38 para la punta compradora y a $30,42 para la vendedora. CAÍDA DEL CONSUMO MASIVO El consumo masivo caerá 1,2% interanual en 2018, y recién podría recuperarse en el segundo trimestre de 2019, de acuerdo con un informe elaborado por las consultoras Kantar Worldpanel y Ecolatina. Según ese trabajo, el consumo masivo cerró con un crecimiento inferior al 1% en el primer semestre del año en comparación con igual período del año pasado, pero para el tercer y cuarto trimestre se proyectan caídas, de 2,7% y 3,1% respectivamente.



Breves: Noticias de Actualidad

