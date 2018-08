Los ocho mejores de cada zona disputarán ahora la Zona Campeonato. Mientras que los restantes jugarán la Zona Repechaje. La Chancleta de Neymar y Lavadero Mr Wash ganaron sus respectivos grupos. La segunda etapa del certamen empieza hoy.

El Torneo de Fútbol 7 del Club Ciudad de Campana denominado "Copa Ameghino Servicios 50 Aniversario" culminó el pasado sábado su primera fase y, de esa manera, quedaron definidos los 16 equipos que disputarán la Zona Campeonato y los 16 que participarán de la Repechaje en busca del ordenamiento final para la instancia de playoffs que definirá al campeón.

El pasado sábado se disputó la 15ª y última jornada de la primera fase y entonces se confirmaron los ocho mejores de cada zona, que fueron los que clasificaron al grupo Campeonato: La Chancleta de Neymar, Inmobiliaria Dacunda, Interacero, Inmobiliaria Gómez Ayerra, Metalúrgica Gapsof, Lubricentro El Chnguito, Humilde Team y Paso a Paso (por la Zona A); y Lavadero Mr Wash, Branca FC, La 20, Andén 938, Hierros Campana, Paliza Táctica, Criscar Premium y Shalke 04 (por la Zona B).

Los resultados de la última jornada de la primera fase fueron:

ZONA A

-Plegadoras Migueles 2 - Inmobiliaria Gómez Ayerra 7. Goles: Facundo Ponce de León y Daniel Batalla (PLE); Álvaro Stella (3), Esteban Boveri (2) y Santino Leone (2) (IGA).

-Saca-Chispa FC 1 - Inmobiliaria Dacunda 3. Goles: Hugo Espíndola (SCFC); Leandro Bergara, Martín Álvarez y Carlos Barrichi (IDI).

-La Unión 4 - Inmatel FC 1. Goles: Augusto Martín, Juan Bautista Morello, Rodrigo Barraza y Gianfranco Cichitti (LAU); Martín Daniel (INM).

-Bolskaya 3 - Lubricentro El Changuito 2. Goles: Cristián Cotto (2) y Fausto Debeheres (BOL); Martín Garrido (2) (LEC).

-CyL 0 - La Chancleta de Neymar 4. Goles: Sebastián Allogio, Augustín Germano, Patricio Cataldo y Nicolás Bravo (LCN).

-OLC Combustibles 0 - Metalúrgica Gapsof 4. Goles: Facundo Otta, Franco Otta, Gonzalo Ramos y Brian Aranda (MGCL).

-Rossi Producciones 1 - Paso a Paso 4. Goles: Matías Rojas (ROP); Gonzalo Bortagaray (2), Fernando Cecco y Sebastián Antelo (PAP).

-Humilde Team 0 - Interacero 2. Goles: Tomás Gatti y Matías Gatti (ISA).

ZONA B

-LAD 1 - Mirtha La Pantera 4. Goles: Nicolás Sarlinga (LAD); Ramiro Antelo (2), Walter Bertoli Barsotti y Federico Wolter (MLP).

-Anden 938 1 - Amigos de Ronaldo 1. Goles: Nicolás Cossali (AND); Lautaro Cerezo (ADR).

-Shalke04 3 - Rocamora FC 0. Goles: Agustín Monteleone (2) y Juan Cruz Carello (S04).

-Branca FC 1 - Lavadero Mr. Wash 2. Goles: Ian Albornoz (BFC); Gerardo Riva y Tulio Barrios (LMW).

-Carnicería Belén 5 - Paliza Táctica 8. Goles: Diego Scoccia (2), Leandro Lapalma, Matías López y Carlos Antoniassi (CAB); Matías Davico (4), Jonathan Schapert (3) y Ezequiel Miño (PAL).

-La 20 3 - Actis Seguros 0. Goles: Franco Colliard, Lucas Barrios y Diego Romero (LA20).

-Deportivo Malbec 3 - Hierros Campana 2. Goles: Roberto García (2) y Mauro Navarro (DEM); Julián Rodríguez y Fernando Balugano (HIE).

-Gallego Automotores 2 - Criscar Premium 2. Goles: Jonathan Locaso y Joel Leiva (GA); Federico Quinteros y Emilio Boveri (CRP).

-Carnicería Belén 4 - Actis Seguros 2. Goles: Diego Scoccia, Miguel Herrera, Leonel Bargas y Carlos Antoniassi (CAB); Jeremías Scola y Federico Díaz Lucero (ACS) -partido pendiente-.

GOLEADORES. De esta manera, los máximos artilleros de la primera fase fueron: 1) Diego Gómez (Lavadero Mr. Wash), 18 goles; 2) Tomás Gatti (Interacero) y Maximiliano Márquez (Inm. Paulino Cuenca), 15 goles; 4) Paulo Espíndola (Lub. El Changuito), 14 goles; 5) Jonathan Schapert (Paliza Táctica), Agustín Monteleone (Shalke 04), Nicolás Bravo (La Chancleta de Neymar), Jonathan Boscoso (Anden 938), Diego Barrios (Carnicería Belén) y Facundo Cremón (Rocamora FC), 13 goles.

ZONA CAMPEONATO

La segunda etapa de este Torneo de Fútbol 7 se iniciará este fin de semana, aprovechando el feriado del lunes para disputar una doble fecha. Así, el arranque de la Zona Campeonato tendrá el sábado los siguientes encuentros: Lubricentro El Changuito vs. La 20 (14.00); Interacero vs. Paliza Táctica (15.10); La Chancleta de Neymar vs. Shalke 04 (15.10); Inmobiliaria Dacunda vs. Criscar Premium (16.20); Inmobiliaria Gómez Ayerra vs. Hierros Campana (17.30); Lavadero Mr. Wash vs. Paso a Paso (17.30); Branca FC vs. Anden 938 (18.40); y Metalúgica Gapsof vs. Humilde Team (19.50).

Mientras que la segunda fecha se jugará el lunes y tendrá los siguientes encuentros: Interacero vs. Criscar Premium (14.00); La Chancleta de Neymar vs. Lavadero Mr. Wash (15.10); Shalke 04 vs. La 20 (16.20); Humilde Team vs. Branca FC (16.20); Paliza Táctica vs. Inm. Gómez Ayerra (17.30); Hierros Campana vs. Metalúrgica Gapsof (18.40); Paso a Paso vs. Inm. Dacunda (18.40); y Anden 938 vs. Lubricentro El Changuito (19.50).

ZONA REPECHAJE

En tanto, en la Zona Repechaje la programación para la primera fecha a disputarse hoy es: Deportivo Malbec vs. Actis Seguros (14.00); Carnicería Belén vs. Inmatel FC (15.10); Plegadoras Migueles vs. Rossi Producciones (16.20); Mirtha La Pantera vs. Bolskaya (16.20); Gallego Automotores vs. CYL (17.30); Amigos de Ronaldo vs. La Unión (18.40); OLC Combustibles vs. LAD (18.40); Rocamora FC vs. Saca-Chispa FC (19.50).

Mientras que por la segunda fecha, el lunes se disputarán los siguientes encuentros: La Unión vs. OLC Combustibles (14.00); CYL vs. Amigos de Ronaldo (15.10); Inmatel FC vs. Plegadoras Migueles (15.10); Bolskaya vs. Gallego Automotores (16.20); LAD vs. Rocamora FC (17.30); Rossi Producciones vs. Mirtha La Pantera (17.30); Actis Seguros vs. Saca-Chispa FC (18.40); y Deportivo Malbec vs. Carnicería Belén (19.50).