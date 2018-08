La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 18/ago/2018 Handball:

Los equipos Mayores del Boat Club tuvieron una segunda fecha negra







Los Varones perdieron por primera vez en el año. Mientras que las Damas cosecharon ante Vélez "B" su segunda caída consecutiva en el Clausura de la FEMEBAL. El lunes feriado, ambos equipos jugarán como locales en el CCC. La segunda fecha del Clausura de la Federación Metropolitana de Balonmano (FEMEBAL) le dejó resultados amargos a los equipos de Mayores del Campana Boat Club. Es que los Varones sufrieron su primera caída de la temporada de Sexta División, mientras que las Damas perdieron su segundo encuentro consecutivo en este semestre. LOS MAYORES. En un encuentro en el que no tuvo solidez defensiva, la Primera Caballeros cayó 32-23 como visitante frente a Auxiliar Merlo "B" por la segunda fecha del Clausura de la Sexta División. El equipo dirigido por Eduardo Godoy había ganado invicto el Apertura, por lo que ésta es su primera derrota del año. Auxiliar Merlo "B" ya le había ganado a Temperley en el debut, por lo que ahora suma 6 unidades y es uno de los líderes del Clausura de Sexta División junto a All Boys (le ganó 32-18 a Defensores de Moreno) y Universidad de Luján "C" (venció 29-21 a Municipalidad de Lomas de Zamora). En tanto, el CBC quedó por detrás de ese pelotón con 4 puntos. Esta segunda fecha se completó con los siguientes resultados: Banfield "B" 29-26 Temperley y Platense "B" 22-20 Instituto San Pablo Wilde. Quedaron libres Muñiz "B" y Bomberos de La Matanza. El próximo compromiso de la Primera Caballeros será este lunes 20 a las 18 horas como local frente a Platense "B", en un partido que quedó pendiente de la última fecha del Apertura de Sexta División y que se disputará en el gimnasio Pascual Sgro del CCC. Posteriormente, el próximo domingo 26 jugará como local frente a Banfield "B" por la tercera fecha del Clausura. LAS MAYORES. La Primera Damas del CBC también cayó el pasado fin de semana: fue 29-14 frente a Vélez Sarsfield "B" como local. De esa manera cosechó su segunda derrota en fila, dado que en el debut en este Clausura de Cuarta División había perdido frente a CEDEM de Caseros (que en esta jornada también superó 25-18 a Club Burzaco). Ambos equipos son líderes de este Clausura con 6 puntos junto a Villa Calzada (venció 38-15 a General Lamadrid) y Municipalidad de Ensenada (le ganó 17-15 a Municipalidad de Escobar). Por su parte, las chicas del CBC suman 2 puntos. La segunda fecha se completó con los siguientes resultados: Nuestra Señora de Luján "B" 46-12 Municipalidad de Almirante Brown; All Boys 15-22 San Lorenzo; y Villa Modelo 11-22 Banfield. El próximo compromiso de las chicas dirigidas por Eduardo Godoy será este lunes feriado a las 16 horas en el gimnasio Pascual Sgró del CCC frente a Municipalidad de Escobar, en un partido adelantado de la sexta fecha de este Clausura (Escobar cede la localía). En tanto, por la tercera fecha, deberán visitar el próximo sábado 25 a Club Burzaco. DIVISIONES MENORES En los certámenes de categorías formativas de la FEMEBAL, el Campana Boat Club se midió el pasado fin de semana en Caballeros a AFALP "B" por la segunda fecha de la Zona A del Nivel D. Como locales, en la cancha descubierta de la ribera de nuestra ciudad, los Celestes se impusieron en Infantiles por 38-21 y en Menores por 33-18. Mientras que en Cadetes cayó 43-34. En Juveniles y Juniors la visita no presentó equipos. Por la tercera fecha, los chicos del CBC visitarán a Argentinos Juniors el próximo sábado 25. En tanto, las categorías menores del Campana Boat Club se enfrentaron como visitantes ante Municipalidad de Escobar por la segunda fecha de la Zona A del Nivel E en una jornada en la que sumó victorias en Menores (20-18) y Juniors (16-21) y perdió en Cadetes (20-14) y Juveniles (30-15). El próximo compromiso de las chicas Celestes será el domingo 26 como locales frente a Ferro de Merlo por la tercera fecha.

LA PRIMERA DAMAS DEL CBC CAYÓ FRENTE A VÉLEZ SARSFIELD B.





LOS MENORES DEL CBC VENCIERON A AFALP "B" COMO LOCALES.



Handball:

Los equipos Mayores del Boat Club tuvieron una segunda fecha negra

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: