Junto a Adrián Mangiante ganaron la categoría M40 y finalizaron quintos sobre 115 embarcaciones. También participaron Gabriel Negri, Estanislao Marina y Gustavo Castronuovo, conformando el único bote 100% del Campana Boat Club. El pasado domingo, mientras se corrían las finales del Mundial Junior del que participó Felipe Modarelli, en Tigre se llevó a cabo la séptima regata de remo de travesía del campeonato interclubes 2018 que organiza la Asociación Argentina de Remeros Aficionados (AARA). La competencia, denominada "Copa Jorge Petrecca" fue organizada por el Club de Regatas La Marina y fiscalizada por la Comisión de la Regata Internacional del Tigre. Se corrió sobre embarcaciones de paseo doble par con timonel, con una extensión aproximada de 22 kilómetros, y contó con la presencia de cinco atletas campanenses. Incluso, debieron ser siete, pero el "faltazo" del tercer tripulante dejó al bote de Gustavo "Pela" Bragán y Franco "Urso" Almirón sin competir. Los que tuvieron una destacada actuación fueron Marcelo Kury y Pablo Canteros, el primero representante del Campana Boat Club y el segundo del Club de Regatas América de Tigre (campeón nacional de las últimas cuatro ediciones del torneo interclubes anual). Junto a Adrián Mangiante, del Club de Remeros Escandinavos, ganaron la categoría M40 y finalizaron quintos sobre 115 embarcaciones. El tiempo que les demandó el recorrido fue de 1h52m05s. Los restantes tres remeros locales fueron Gabriel Negri, Estanislao Marina y Gustavo Castronuovo, todos ellos del Campana Boat Club. Negri y Marina cuentan con un gran palmarés en el remo oficial y ahora ya retirados de la alta competencia son siempre favoritos en las regatas master, en botes de fibra de carbono. En remo de travesía, sin embargo, no tienen la experiencia de Kury, Canteros, o Bragán, pero seguramente con el correr de las competencias van a tornarse grandes rivales para cualquiera, por juventud, talento y condiciones físicas. El bote 100% del Boat Club finalizó anteúltimo en su categoría (M45) y en la posición 25 de la clasificación general con un tiempo final de 2h02m07s. Los ganadores de la regata fueron, una vez más, Mauricio Leguizamón, Pablo Pasman y Gustavo Pérez, del Club de Regatas América. Pasman y Leguizamón, quizás con algún cambio en el tercer tripulante, vienen llevando adelante una supremacía absoluta en el remo de travesía nacional y conforman el bote que todos quieren vencer (pero por ahora no lo logran). El terceto ganador registró un tiempo de 1h49m15s, 33 segundos menos que el bote de Agustín Campassi, Gastón Goñi Canosa y Pablo Aguirre del Tigre Boat Club, que finalizó segundo. En tercer lugar quedaron Renzo Agrizio, Marco Rottari, y Ezequiel Fronzin, representantes del club organizador. La próxima regata no será en Tigre (por primera vez en el año), sino en Villa Carlos Paz, provincia de Córdoba, el domingo 26 de agosto.

GABRIEL NEGRI, ESTANISLAO MARINA Y GUSTAVO CASTRONUOVO CONFORMARON UN BOTE ÍNTEGRAMENTE DEL CBC. TERMINARO EN EL PUESTO 25 DE LA GENERAL.





KURY Y CANTEROS, JUNTO A MANGIANTE, COMPLETARON EL RECORRIDO EN 1:52:05.



Remo de Travesía:

Gran actuación de Pablo Canteros y Marcelo Kury en la "Copa Jorge Petrecca"

