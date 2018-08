Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del sábado, 18/ago/2018. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del sábado, 18/ago/2018. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Polideportivas Breves: Fútbol Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

F1; SAINZ POR ALONSO: la escudería McLaren confirmó que Carlos Sainz Jr reemplazará a Fernando Alonso.- JUEGAN LOS PUMAS: el Seleccionado Argentino de Rugby enfrenta hoy como visitante a Sudáfrica.- SE REANUDÓ CINCINNATI: tras un par de jornadas de lluvias, el Masters 1000 de Cincinnati retomó su desarrollo.- COPA DAVIS; NUEVO FORMATO: 24 equipos disputarán series en febrero y 12 ganadores pasarán a la final.- BÁSQUET; SUPER 20: La Liga Nacional de Básquet comenzará el próximo 22 de septiembre.- LA HIENA Y MARAVILLA: la Federación Argentina de Boxeo le brindó las licencias a Rodrigo Barrios y Sergio Martínez.- LA GARRA, CON NUEVO DT: "Dady" Gallardo designado entrenador de la Selección Argentina Femenina de Handball.- JUEGAN LOS PUMAS Hoy, desde las 12.05, el Seleccionado Argentino de Rugby hará su presentación en el Rugby Championship 2018 enfrentando como visitante a Sudáfrica (transmite ESPN) en lo que será el debut de Mario Ledesma como head coach de Los Pumas. El primer XV albiceleste en este certamen del que también participan Nueva Zelanda y Australia será: Nahuel Tetaz Chaparro, Agustín Creevy, Juan Figallo; Guido Petti, Matías Alemanno; Marcos Kremer, Javier Ortega Desio, Pablo Matera; Gonzalo Bertranou, Nicolás Sánchez; Matías Moroni, Bautista Ezcurra, Bautista Delguy, Ramiro Moyano; Emiliano Boffelli. SE REANUDÓ CINCINNATI Después de dos jornadas dominadas por las lluvias, el Masters 1000 de Cincinnati retomó ayer su normal desarrollo y el argentino Juan Martín Del Potro superó en primer turno al australiano Nick Kyrgios por 7-6, 6-7 y 6-2 y se clasificó a los Cuartos de Final. Posteriormente, al cierre de esta edición, enfrentaba al belga David Goffin por un lugar en las semifinales. Por su parte, el correntino Leonardo Mayer no pudo con el suizo Roger Federer y perdió 6-1 y 7-6 en un partido correspondiente a los Octavos de Final. COPA DAVIS: NUEVO FORMATO La asamblea general de la Federación Internacional de Tenis (ITF) aprobó ayer en Orlando, Estados Unidos, el nuevo formato de competencia para la Copa Davis, que marca que 24 equipos disputarán series en febrero y que los 12 ganadores pasarán a la instancia final. A ellos se unirán los cuatro semifinalistas del año anterior y dos equipos de comodín para conformar el grupo de 18 naciones que jugarán, en una sede única, un evento al estilo del Mundial. Se dividirán en seis grupos de tres y bajo el sistema de round-robin (todos contra todos) jugarán dos partidos de individuales y uno de dobles. Los seis ganadores de los grupos y los dos mejores segundos avanzarán a Cuartos de Final. BÁSQUET: SUPER 20 La Liga Nacional de Básquet confirmó que el Súper 20, primera competencia de la temporada, comenzará el próximo 22 de septiembre y que disputará sus playoffs a finales de octubre hasta llegar al Final Four. El partido inaugural será entre Boca Juniors y San Lorenzo en el estadio La Pedrera en San Luis. LA HIENA Y MARAVILLA La Federación Argentina de Boxeo (FAB) le brindó nuevamente las licencias a Rodrigo Barrios y Sergio Martínez. En el caso de "La Hiena", de 42 años, es luego de cumplir su condena de 3 años y 7 meses de prisión a la que fue sentenciado tras protagonizar el accidente que terminó con la vida de Yamila González, una joven de 20 años embarazada de 4 meses. En tanto, "Maravilla", de 43 años, está alejado de los cuadriláteros desde 2014, pero se rumorea una posible pelea con Julio César Chávez. LA GARRA, CON NUEVO DT Eduardo "Dady" Gallardo fue designado como nuevo entrenador de la Selección Argentina Femenina de Handball. El ex DT de Los Gladiadores reemplaza en el cargo a Eduardo Peruchena con la mira puesta en la clasificación al Mundial de Japón 2019. F1: SAINZ POR ALONSO La escudería McLaren confirmó que el español Carlos Sainz Jr, actual piloto de Renault, será el reemplazante del asturiano Fernando Alonso en la próxima temporada. El ex bicampeón de la Fórmula 1 anunció días atrás que en diciembre se despedirá de la máxima categoría del automovilismo mundial.



