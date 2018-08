Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del sábado, 18/ago/2018. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del sábado, 18/ago/2018. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Polideportivas Breves: Fútbol Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

U

B

L

I

C Breves: Fútbol







ARRANCÓ LA B METRO: se puso en marcha con la igualdad 2-2 entre Barracas Central y Sacachispas.- JUEGA RIVER: en la fecha 2 de la Superliga se destaca el enfrentamiento entre River Plate y Belgrano de Córdoba.- COPA ARGENTINA: por la segunda ronda Temperley derrotó a Deportivo Maipú de Mendoza.- SELECCIÓN; NUEVA LISTA: la AFA confirmó los convocados por el entrenador "interino" Lionel Scaloni para los amistosos.- DEBUTÓ ARZURA: El volante campanense Joaquín Arzura debutó en el Almería de España.- RIGONI, AL ATALANTA: El ex jugador de Independiente dejó el Zenit de Rusia para jugar en el Atalanta de Italia.- JUEGA RIVER La fecha 2 de la Superliga continuará hoy en una jornada en la que se destaca el enfrentamiento entre River Plate y Belgrano de Córdoba que se disputará en el Monumental desde las 20 horas. En el Millonario, el DT Marcelo Gallardo no podrá contar con los lesionados Scocco, Montiel y Mayada, por lo que Moreira y Mora aparecerían entre los titulares. Antes, en la jornada de hoy habrá otros tres partidos de esta fecha 2: Defensa y Justicia vs Atlético Tucumán (13.15), Banfield vs Gimnasia (15.30) y Argentinos vs Godoy Cruz (17.45). En tanto, para mañana domingo fueron programados: San Martín de San Juan vs Patronato (11.00), Colón vs Tigre (13.15), Aldosivi vs Huracán (15.30), San Lorenzo vs Lanús (17.45) y Racing Club vs Vélez Sarsfield (20.00). Finalmente, el lunes se enfrentarán: Estudiantes vs Boca Juniors (15.30) y San Martín de Tucumán vs Unión (17.45). Anoche, en la apertura de esta fecha, Rosario Central le ganó 1-0 como visitante a Talleres de Córdoba y es líder del torneo con 6 puntos, mientras que Independiente igualó 2-2 con Newells en Rosario. COPA ARGENTINA Por la segunda ronda de la Copa Argentina, Temperley derrotó ayer a Deportivo Maipú de Mendoza en cancha de Arsenal de Sarandí y avanzó a los Octavos de Final, instancia en la que se medirá con Argentinos Juniors. SELECCIÓN: NUEVA LISTA La AFA confirmó ayer los convocados por el entrenador "interino" Lionel Scaloni para los amistosos que la Selección Argentina afrontará en septiembre frente a Guatemala y Colombia en Estados Unidos. La lista, sin Lionel Messi, con mucha renovación y caras nuevas, es la siguiente: los arqueros Sergio Romero, Gerónimo Rulli y Franco Armani; los defensores Gabriel Mercado, Marcos Acuña, Ramiro Funes Mori, Germán Pezzella, Eduardo Salvio, Nicolás Tagliafico, Walter Kannemann, Alan Franco, Leonel Di Plácido y Fabricio Bustos; los volantes Maximiliano Meza, Franco Cervi, Franco Vázquez, Giovani Lo Celso, Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar, Rodrigo Battaglia, Exequiel Palacios y Gonzalo Martínez; y los delanteros Cristian Pavón, Ángel Correa, Lautaro Martínez, Mauro Icardi, Giovanni Simeone y Paulo Dybala. DEBUTÓ ARZURA El volante campanense Joaquín Arzura debutó ayer oficialmente en el Almería de España, en el marco de la primera fecha de la Segunda División. El ex Tigre y River fue titular frente a Cadiz, que se impuso 1-0 con gol de Alex Fernández a los 30 minutos del segundo tiempo. Tres minutos después, el jugador de nuestra ciudad fue reemplazado. RIGONI, AL ATALANTA El ex jugador de Independiente, Emiliano Rigoni, dejó el Zenit de Rusia para jugar la próxima temporada en el Atalanta de Italia. Su traspaso fue a préstamo por un millón de euros con una opción de compra de 15 millones. ARRANCÓ LA B METRO Ayer se puso en marcha el nuevo campeonato de la Primera B Metropolitana con la igualdad 2-2 entre Barracas Central y Sacachispas. La primera fecha continuará hoy con cuatro partidos: Deportivo Riestra vs Comunicaciones; San Miguel (con el campanense Santiago Prim) vs All Boys; Flandria vs Justo José de Urquiza; y Atlanta vs Tristán Suárez. Mañana domingo jugarán UAI Urquiza vs Defensores Unidos; y el lunes lo harán: San Telmo vs Fénix; Deportivo Español vs Talleres (RE); y Estudiantes vs Almirante Brown. Finalmente, el lunes se medirán Acassuso y Colegiales.



Breves: Fútbol

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: