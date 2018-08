Sarampión: cuando la prevención es un compromiso social

El Sarampión es una enfermedad infectocontagiosa que se caracteriza por la aparición de fiebre alta, secreción conjuntival (conjuntivitis), tos, rinorrea y erupción cutánea, constituida por manchas grandes y planas que generalmente se funden entre sí, comenzando en la cara y siguiendo por el cuello hasta las manos y los pies. Además, el virus suele dar lugar a la aparición de manchas blancas en la boca y la cara interna de la mejilla (manchas de Koplik), y puede ocasionar complicaciones más severas como neumonía y encefalitis. Si bien no hay un tratamiento específico para combatirla, ante la aparición de estos síntomas, los especialistas aconsejan hacer inmediatamente una consulta médica. En nuestro país no se registran casos autóctonos de sarampión desde el año 2000 y de rubéola y síndrome de rubéola congénita (SRC), desde 2009. Sin embargo, y pese a los avances, en 2017 hubo tres cuadros de sarampión en la Argentina y en 2018 ya se registraron cinco casos, cuatro de ellos correspondientes a menores de 10 meses. La vacuna triple viral (sarampión-rubeola-paperas) es la única herramienta eficaz para evitar el contagio y está incluida en el calendario oficial para niños y niñas a partir de un año. En este sentido, aquellos chicos que tienen la edad indicada pero cuyos padres no los llevan a vacunarse, no sólo se enfrentan a riesgos para sí mismos sino que constituyen focos de peligro que tienen incidencia sobre toda la población, y muy particularmente sobre los bebés menores de doce meses y personas inmunosuprimidas. Frente a este contexto, el Ministerio de Salud de la Nación emitió un alerta epidemiológico y la Sociedad Argentina de Pediatría pidió corroborar el esquema de vacunación completo según edad: - De 12 meses a 4 años los niños deben acreditar UNA DOSIS de vacuna triple viral. - Mayores de 5 años deben acreditar DOS DOSIS de vacuna con doble o triple viral después del primer año de vida. - Las personas nacidas antes de 1965 no necesitan vacunarse porque son considerados inmunes. - Las embarazadas no deben vacunarse por tratarse de una vacuna a virus vivos. "Es importante tener en cuenta que la vacuna triple viral no solo es fundamental y debe formar parte de la rutina de todos los niños, sino también del personal de la salud, viajeros, personas en contacto con niños y adultos inmunosuprimidos y de menores de un año que aún no pueden ser vacunados", detalla al respecto la Dra. Cecilia Avancini, Jefa de Pediatría de Vittal. La organización, por su parte, está atenta a casos sospechosos de sarampión para realizar su notificación obligatoria tal como indica la Ley 15.465.



Sarampión: cuando la prevención es un compromiso social

