La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 18/ago/2018 El vértigo un problema del oído interno







Doctor, me mareo, la habitación me da vueltas, siento inestabilidad, me voy para un costado. Con estas frases acuden muchos pacientes a la consulta médica. Sin embargo es frecuente observar como el camino recorrido por ellos hasta sentarse frente a un otorrinolaringólogo no es directo, sino que pasan antes por otros especialistas (clínicos, neurólogos, traumatólogos). Esto se debe en gran parte a que no todo el mundo asocia el vértigo con un problema del oído. De hecho se tiende a relacionarlo con temas de las cervicales, a una contractura muscular o cervical rectificada, entonces los pacientes para solucionarlo realizan sesiones de kinesiología, masajes descontracutantes, yoga, pilates, se someten a estudios de imágenes de cerebro y aún así los mareos y el vértigo persisten. Y por supuesto quienes sufren de vértigo inician una investigación entre familiares, vecinos y amigos donde también les aseguran que es una contractura y que una simple pastillita les aliviará esa sensación. Pero la realidad es que el vértigo requiere atención. Es un síntoma que en cuestión de segundos nos hace perder la noción de ubicación y el control de nuestro cuerpo; no sabemos que es arriba o abajo, derecha o izquierda, delante o detrás. Esta horrible sensación puede ser aún más profunda cuando la vista se nos pone en negro y aparecen nauseas y vómitos y todo ello tiene su explicación en el oído. VÉRTIGO Y OÍDO El vértigo del oído se caracteriza por la vivencia de una sensación brusca de giro de objetos en el entorno. Esta sensación de giro no es exclusiva de los trastornos del oído pero sí muy característica de ello y hemos de diferenciarla del concepto mareo, más difícil de definir, mucho más frecuente y que puede tener múltiples causas. Otro hecho que aumentará la sospecha de que se trata de un problema del oído será la presencia a la vez de otros síntomas como zumbidos, pérdida de audición, sensación de taponamiento u oído lleno. Finalmente, una vez que tenemos la sospecha, disponemos de varias pruebas que nos pueden ayudar a afianzar el diagnóstico: Audiometría: nos mide el funcionamiento de la parte del oído encargada de la audición. Videonistagmografía: mide el estado de la función del equilibrio del oído. Es una prueba relativamente moderna, se realiza en consultorio y no requiere preparación previa. Permite establecer el origen del vértigo y asi encarar un tratamiento médico. Además de los estudios diagnósticos existen una serie de maniobras llamadas maniobras de rehabilitación vestibular que ayudan con el tratamiento de los episodios de mareo al recostar al paciente sobre una camilla y girarlo en distintas posiciones para ver si aparece o no el vértigo y que características tiene. En este sentido el motivo más frecuente del vértigo es el que se denomina Vértigo Posicional Paroxistico Benigno (VPPB), que es el vértigo producido por el desplazamiento de unas piedritas denominadas otolitos dentro del líquido del oído interno. Su tratamiento es sencillo y consiste en unas maniobras realizadas por el Otorrinolaringólogo y que generalmente se resuelve dentro de las 3-4 sesiones. Existen en la literatura más de 700 causas de vértigo que se clasifican en centrales y periféricos. Por lo general las causas más frecuentes del vértigo residen en el oído por lo cual la consulta al Otorrinolaringólogo para realizar las distintas pruebas diagnosticas es fundamental. DRA. TATIANA SOLEDAD DIAZ Médica Especialista Otorrinolaringologia MP59255 Consultorio Av Mitre 1032. Tel (03489) 431784



Imagen ilustrativa.



