NOTICIA RELACIONADA: Miguel Sosa:

"Las medidas del Gobierno están enfrentadas a lo que pretende la UTN" Referentes gremiales estuvieron esta semana en el Centro Regional Campana para explicarles a profesores y estudiantes el conflicto paritario que atraviesa la docencia de nivel superior. También cuestionaron el recorte presupuestario. Esta semana continúan las medidas de fuerza. Integrantes del gremio Adunlu estuvieron esta semana en el Centro Regional Campana de la Universidad de Luján para charlas con docentes y estudiantes sobre la puja gremial que llevan adelante con el Gobierno nacional y que ha motivado la realización de medidas de fuerza en diferentes casas de estudio de todo el país. "Hemos venido a hablar con los compañeros docentes y también con los estudiantes, para poder contarles cuál es el conflicto de la docencia universitaria nacional y del conjunto de las universidades. Nuestro aumento salarial sigue absolutamente congelado. El día lunes tuvimos una paritaria luego de tres meses y la oferta del gobierno nacional fue del 10,8%, ya ni siquiera del 15%, lo cual fue absolutamente rechazado por todos los gremios", explicó Patricio Grande, secretario adjunto de Adunlu. El sindicalista confirmó la continuidad para la próxima semana de las medidas de fuerza, que incluyen un paro nacional que se va a extender a las 57 universidades nacionales porque, sostuvo, "en este contexto no queda otra opción que profundizar la lucha a través del no inicio de las clases". Recordó además el devenir de la negociación con la administración de Cambiemos, que arrancó con un ofrecimiento "de 0 por ciento de aumento" que después fue llevado al 15% en cuatro tramos, sin arribarse a un acuerdo. "Luego de tres meses durante los cuales nuestra paritaria estuvo congelada, el gobierno nacional el día lunes bajó el 15 por ciento al 10,8 en dos tramos. Lo que hay que decir en concreto es que a la fecha los docentes universitarios y preuniversi-tarios de todo el país, que somos 190 mil, hemos recibido solamente un 5 por ciento de aumento salarial desde el mes de mayo", precisó Grande. La contraoferta de los gremios universitario es un 30% de suba con cláusula gatillo. "Todos los economistas están hablando, incluso instituciones pertenecientes al Estado nacional, que la inflación va a superar el 30 por ciento y que estaría alrededor del 35", justificó Grande. "Hasta la fecha no tenemos ninguna reunión. El gobierno nacional ha cerrado de forma unilateral las negociaciones, así que estamos a la espera de una nueva reunión, por eso continuamos con la medida de fuerza", añadió. Por otra parte, el referente de Adunlu reclamó por mayor presupuesto para las universidades. "No están llegando partidas para pagar los gastos de funcionamiento. Hubo un recorte de 4 mil millones de pesos, lo cual es un muy importante. Nosotros pedimos que sea repuesto de forma inmediata", concluyó.

"Nuestro aumento salarial sigue absolutamente congelado". explicó Patricio Grande, secretario adjunto de Adunlu.



Universidades de Campana:

El ajuste también se siente en la UNLu

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: