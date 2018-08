La Universidad Tecnológica Nacional celebra 70 años de vida

NOTICIA RELACIONADA: Miguel Sosa:

"Las medidas del Gobierno están enfrentadas a lo que pretende la UTN" Comenzó en 1948 como Universidad Obrera Nacional, supo reponerse a la coyuntura de los turbulentos años ´50 y consolidarse como líder en la formación de ingenieros a lo largo y ancho del país. Mañana la Universidad Tecnológica Nacional cumplirá 70 años de existencia. Claro: comenzó en el año 1948 con otro nombre, el de la Universidad Obrera Nacional, en época del frutado sueño peronista de una Argentina industrializada al servicio del Estado corporativo. Pero la fuerza de la institución excedió la coyuntura del momento y logró consolidarla y expandirla por todo el país con la misión de formar ingenieros que contribuyeran al desarrollo autónomo de la economía nacional. "En lo local, la (sede) nuestra nace en el año 1972, y surge después de unos cuatro o cinco años que gente de Zárate y Campana, trabajadores, técnicos que estaban trabajando en distintas empresas y querían avanzar en sus conocimientos, buscaron la alternativa de una facultad", recordó Luis Perna, vicedecano de la Regional Delta, que con motivo del aniversario invitó al historiador y especialista en educación Fernando Nápoli a brindar una conferencia sobre los orígenes de la UTN y su evolución. "Hemos organizado un acto para conmemorar -no digo celebrar porque las condiciones de la universidad nacional en este momento no son para hacerlo- los 70 años de esta universidad, que nació justamente con la intención de crear ingenieros para la formación de una industria nacional, cosa que lamentablemente en este momento la situación es totalmente opuesta", expresó Perna. Por su parte, el decano Miguel Sosa señaló que, de esos 70 años, la Regional Delta fue co-protagonista en 46 y que, a su vez, él es parte de esa casa de estudios desde hace 44. "De esos alumnos que cursaban tres días en Zárate y dos días en Campana, uno de ellos era yo, que soy tercera promoción. Ingresé a esta querida casa de estudios cuando no teníamos edificio y nunca más me separé de ella, ocupando distintos roles en distintos momentos", rememoró con emoción. Nápoli, que también es el encargado del posgrado en Docencia Universitaria de la UTN, celebró que se reconozcan "70 años de una institución que es inédita a nivel planetario" -en referencia a su origen destinado a la capacitación de obreros -, institución que destacó por haber "arrasado con la formación de ingenieros" en todo el país. "Y eso habla de la potencialidad de la institución. Hoy la UTN verdaderamente no tiene competidores en la formación de ingeniero. La ingeniería en Argentina es UTN", subrayó.

El panorama no es para nada alentador, es muy preocupante, advirtió el decano.



La Universidad Tecnológica Nacional celebra 70 años de vida

