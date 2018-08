Con la formación que se perfila para el debut, empató 2-2 en Carlos Casares con goles de Nicolás Sansotre y Federico Jourdan. En tanto, en el segundo encuentro perdió 2-0. El próximo sábado, el Violeta se presenta en el campeonato recibiendo a Instituto. El cierre de su última semana de pretemporada llevó a Villa Dálmine hasta Carlos Casares, donde se midió en un amistoso frente a Agropecuario para ajustar detalles de cara al partido que tendrá el próximo sábado como local frente a Instituto de Córdoba en el inicio de la temporada 2018/19 de la Primera B Nacional. Y el Violeta terminó en tablas con el conjunto dirigido por Sebastián Saja tras igualar 2-2 en el encuentro que reunió a los titulares de ambos conjuntos. En ese sentido, Felipe De la Riva no ofreció sorpresas y dejó en claro que ya tiene perfilada la formación inicial para recibir a Instituto. Es que repitió el esquema 4-4-2 y también a los mismos once que plantó frente a Deportivo Morón, con la salvedad del regreso de Nicolás Sansotre, que superó un esguince de tobillo y ocupó el lateral derecho. Después, Fernando Alarcón volvió a formar zaga central con Marcos Martinich (Cristian González debe cumplir dos fechas de suspensión), mientras que Mariano Miño fue nuevamente el acompañante de ataque de Marcelo Estigarribia. Así, respecto a los partidos de Copa Argentina frente a UAI Urquiza y River Plate, el delantero Martín Comachi quedaría relegado al banco de suplentes. En tanto, el enganche Cristian "Jopito" Álvarez es por ahora una alternativa como relevo en la consideración de De la Riva. En limpio, la formación de Villa Dálmine frente al Sojero fue con Juan Ignacio Dobboletta en el arco; Nicolás Sansotre, Fernando Alarcón, Marcos Martinich y Juan Ignacio Alvacete en la línea defensiva; Emanuel Molina, Matías Ballini, Renzo Spinaci y Federico Jourdan en el mediocampo; y Mariano Miño y Marcelo Estigarribia en el ataque. Serían los once que abrirían el campeonato el próximo sábado con Instituto. Por su parte, el elenco de Carlos Casares formó con: Emanuel Trípodi; Exequiel Narese, Ezequiel Parnisari, Federico Rosso, Agustín García Basso; Brian Blando, Jonathan Blanco, Gonzalo Papa, Emiliano Tellechea; Nicolás Talpone y Gonzalo Klusener. El primer tiempo terminó sin goles y las emociones recién aparecieron en la segunda parte. A los 12, Brian Blando abrió el marcador para Agropecuario; a los 24, Sansotre igualó para el Violetas; a los 25, Jonathan Blanco estableció el 2-1 de penal; y a los 31, Jourdan marcó el empate 2-2 con el que terminaría el amistoso. En el segundo encuentro se enfrentaron los suplentes de ambos equipos y, entonces, De la Riva alistó a Juan Pablo Lungarzo; Agustín Bellone, Federico Godoy, Cristian González, Nahuel Yaqué; Lucas Cuevas, Federico Recalde, Cristian Álvarez, David Gallardo; Martín Comachi e Ijiel Protti. En tanto, el local alistó a: Germán Salort; Mariano Fernández, Gonzalo Goñi, Lucas Vesco, Enzo Díaz; Agustín Díaz, Andrés Alderete, Franco Colela, Tomás Fernández; Cristian Barinaga y Gonzalo Urquijo. Este encuentro terminó 2-0 a favor del Sojero, que se impuso con dos goles de Urquijo.

Villa Dálmine igualó con Agropecuario en su último amistoso de pretemporada

