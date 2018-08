CON 28 PUNTOS, LISANDRO RASIO FUE EL MÁXIMO ANOTADOR EN LA VICTORIA DE DEFENSORES UNIDOS SOBRE CIUDAD DE CAMPANA (FOTO: MAURO VALERIO)

Anoche venció 71-61 a Atlético Pilar y luego se vio beneficiado por la derrota de Ciudad de Campana ante Defensores Unidos. De esta manera, aunque todavía resta jugarse la jornada de hoy, el equipo de Esteban Sánchez ya puede volver a gritar campeón. El Final Four de la edición 2018 del Torneo Oficial de Primera División de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC) ya tiene dueño: Presidente Derqui. El rojinegro volvió a ganar ayer al superar 71-61 a Atlético Pilar y luego se vio beneficiado por la derrota de Ciudad de Campana ante Defensores Unidos. De esa manera repite el título conseguido el año pasado, cuando superó a Independiente de Zárate en la final. El equipo dirigido por Esteban Sánchez aprovechó al máximo al mejor jugador de este cuadrangular final: Patricio Tabarez. El hombre de Hispano Americano en la Liga Nacional había anotado 37 puntos en el debut frente a Defensores Unidos y anoche se despachó con otros 30, siendo clave en la recuperación de Derqui tras un primer cuarto que favoreció a Atlético Pilar. Además, en el momento más caliente del juego, también apareció el experimentado Sebastián Acosta (ex jugador de Boca Juniors, Atenas de Córdoba y Regatas Corrientes, entre otros), quien aportó puntos claves en el último cuarto. De esa manera, en el primer turno de anoche, Presidente Derqui selló un 71-61 sobre Atlético Pilar (la peleó con el tridente Ávalos-Dinova-Thorp) que lo dejó en la puerta del título. Sólo necesitaba que en el segundo turno, Defensores Unidos superara a Ciudad de Campana. Y la incertidumbre no duró mucho, porque el elenco de Villa Fox fue muy superior al Tricolor y al término del primer tiempo ya ganaba 47-29. Con Lisandro Rasio (28 puntos) como figura, pero con un gran acompañamiento de Facundo Pascolatt (18), Carlos Garín Palacios (17) y Federico Barra (16), CADU liquidó cómodamente al CCC y le sacó 30 puntos de ventaja en el tablero final: 90-60, a pesar de no contar con los lesionados Francisco Rasio y Cristian Devoto. En el conjunto dirigido por Sebastián Silva, que necesitaba ganar para llegar con chances a la última jornada, no hubo grandes respuestas después de perder increíblemente el viernes el partido ante Atlético Pilar en el cierre y por apenas un punto (72-73). Así, esta noche, cuando se dispute la última jornada de este cuadrangular final, sólo estará en juego el subcampeonato, que lo definirán mano a mano Defensores Unidos y Atlético Pilar en el encuentro que comenzará a las 19 horas. Posteriormente, a las 21, se medirán Presidente Derqui y Ciudad de Campana para completar este primer Final Four del Oficial de la ABZC.



PATRICIO TABAREZ, QUIEN CONTINUARÁ EN LA LIGA NACIONAL CON HISPANO AMERICANO, FUE LA GRAN FIGURA DEL CAMPEÓN: EL VIERNES LE ANOTÓ 37 PUNTOS A DEFENSORES UNIDOS Y ANOCHE, 30 A ATLÉTICO PILAR (FOTO: MAURO VALERIO). TORNEO OFICIAL ABZC - FINAL FOUR - JORNADA 2 JUECES: Raúl Imosi, Martín Montaldo y Santiago Montaldo. GIMNASIO: Ciudad de Campana. PRESIDENTE DERQUI (71): Sebastián Acosta (11), Nicolás Henriques (3), Patricio Tabarez (30), Nicolás Suárez (12) y Mauro Corvalán (10) (FI) Ignacio Suárez (2), Gonzalo Florian (0), Juan Méndez (0) y Nehen Alvite (3). DT: Esteban Sánchez. ATLÉTICO PILAR (61): Agustín Ávalos (18), Joel Bianchi (0), Gonzalo López (9), Agustín Laugas (3) y Joaquín Thorp (13) (FI) Francisco Dinova (15), Germán Gómez (0), Nicolás Urri (0) y Julián Romero (3). DT: Sebastián Burtin. PARCIALES: 13-21 / 22-14 (35-35) / 17-15 (52-50) / 19-11 (71-51). CIUDAD DE CAMPANA (60): Martín Trovellesi (0), Alejandro Abaz (0), Maximiliano Gutiérrez (15), Matías Nieto (12) y Martín Delgado (12) (FI) Eliseo Iglesias (0), Francisco Santini (11), Guido Cadelli (3), Joaquín Aguilar (3), Agustín Hernández (2) y Juan Sebastián Manrique (2). DT: Sebastián Silva DEFENSORES UNIDOS (90): Facundo Pascolatt (18), Carlos Garín Palacios (17), Lautaro Gómez (8), Lisandro Rasio (28) y Federico Barra (16) (FI) Julián Diez (3), Teo Criado (0) y Santiago Pattini (0). DT: Rubén Rasio. PARCIALES: 13-26 / 16-21 (29-47) / 18-21 (47-68) / 13-22 (60-90)

Básquet:

Final Four; Presidente Derqui se coronó bicampeón del Torneo Oficial de la ABZC

