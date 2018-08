Cuando comenzaron a declarar los arrepentidos en la causa de los cuadernos, el oficialismo empezó a insinuar la solicitud de una sesión especial para tratar el allanamiento en los domicilios de CFK, en virtud de los fueros que hoy la protegen de cualquier causa judicial. El tema de los allanamientos se politizó, y se empezó a discutir cuestiones irrelevantes relacionadas con las candidaturas y posicionamientos de los frentes de la grieta; pero nadie quiso discutir la cuestión de fondo. El tema relevante es que cualquier dirigente político debe estar a disposición de la justicia cuando se lo investiga por corrupción o por enriquecimiento ilícito y existen indicios suficientes para investigarla. La tragedia que sucedió ese día fue que incluyeron en el orden del día a la ley de extinción del dominio que ya tenía media sanción en Diputados y que la Cámara de Senadores la cajonea desde principios de año. Es decir que; lo que mi experiencia me permite concluir o deducir es que la Cámara de Senadores ya sabía que el tema de los allanamientos no iba a prosperar y aprovecharon a incluir el tema de la extinción de dominio para juntar también otras voluntades de la corporación política que históricamente defiende a un partido y a sus jefes políticos más que sus propias convicciones. Cada uno debería saber bien quienes son los senadores que no dieron quórum porque ellos son los cómplices de la corporación política que apaña y esconde la corrupción y no quiere construir una nueva dirigencia política; sino que su lealtad es con los que se engordan los bolsillos, en lugar de defender los intereses del pueblo y de nuestra Argentina. La corrupción es más importante que cualquier otro valor. Entre los senadores que no dieron quórum estaban la mayoría de los que responden directamente a los gobernadores de la oposición; pero también fue muy llamativo el faltado de Esteban Bullrich, porque el senador que le ganó la última elección del 2017 a CFK debería ratificar con los hechos lo que sostuvo con su discurso de campaña. Lamentablemente, Esteban Bullrich de Cambiemos entregó su carrera política por no cumplir con la función para la que fue elegido; y por omitir su presencia en esa sesión tan importante para aprobar dos temas transcendentales para avanzar contra la corrupción en la política. Y lo peor, es que los comentarios que se insinúan sobre su ausencia, es la conveniencia de Cambiemos de avanzar en el encarcelamiento de CFK porque prefieren tenerla en libertad porque así creen que ganarán de nuevo las elecciones. Este grupo de eternos optimistas que se la pasan haciendo anuncios positivos que después nunca se cumplan, mostraron ser iguales a los senadores de los gobernadores feudalistas del interior y eligieron defender la corporación política que resulta ser la responsable de todos los males de nuestra Argentina. Así puede volver el que se vayan todos!!! Hasta la próxima semana y feliz Día del niño para tod@s!!





Opinión:

El Senado se convirtió en un aguantadero

Por Axel Cantlon

