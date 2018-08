Así lo manifestaron los concejales oficialistas al referirse a los proyectos que no se pudieron aprobar por la actitud que tomaron sus pares de otras bancadas en el HCD al dejar sin quórum la sesión. Los concejales de Cambiemos se refirieron a la "lamentable" actitud de los bloques opositores en el HCD el pasado jueves que se levantaron y se fueron, dejando sin quórum la segunda sesión de agosto. Esta situación llevó a que una cuarentena de proyectos, que fueron tratados previamente en sus respectivas comisiones, no sean tratados en el recinto, lo que implica una demora, ya que serán tratados dentro de 20 días. Al respecto, Sergio Roses; Carlos Cazador; Romina Buzzini; Luis Gómez; Marina Casaretto; Miriam Cazenave; Alejandro Deppeler; Diego Lis y Norma Ibarra señalaron que "lastimosamente por la mezquindad política de los bloques opositores, los vecinos tendrán que esperar otra sesión más para que se convaliden, entre otros, el asfaltado de 20 cuadras en Otamendi y mejoras en la calle Antártida Argentina". "Nos apena mucho que por una actitud antidemocrática tomada por la oposición, los vecinos tengan que esperar la aprobación de distintos proyectos que permitirán la puesta en valor de distintas arterias de la ciudad", aseveraron los ediles oficialistas. Además, acusaron a sus pares de otras bancadas de "ponerle palos en la rueda" a la gestión del intendente Sebastián Abella y que "no pueden hacer política buscando ideas que aporten al progreso de la ciudad, lo único que hacen es frenar los proyectos que benefician a todos los vecinos", dijeron. Y concluyeron: "Ver que concejales desvirtúan constantemente la función del HCD realmente nos preocupa, carecen de coherencia y ese no es nuestro propósito".

Los concejales de Cambiemos acusaron a sus pares de otras bancadas de ponerle palos en la rueda a la gestión del intendente Abella.



Cambiemos:

"Por la mezquindad política de la oposición se demorará la puesta en valor de distintas calles de la ciudad"

