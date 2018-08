Tapar el sol con la mano

P U B L I C



Mauricio Villanueva, profesor y militante gremial, es contundente sobre la actualidad de los establecimientos educativos públicos de la ciudad: "El 90% de las escuelas en Campana están en una situación similar", afirma en relación a la tragedia en la escuela de Moreno. Mauricio prende un cigarrillo y mira por la ventana pensativo. Como la calma antes del huracán, necesita ordenar la realidad que nos toca vivir y no perder los estribos en el intento. Profesor de la Escuela Normal, militante de la agrupación docente Evelia Murillo y referente del partido político Patria Grande, Mauricio Villanueva (39) es mezcla de realismo y utopía. Contundente con la realidad educativa que nos toca, sueña con un futuro diferente. Potencial tragedia "El 90% de las escuelas en Campana están en una situación similar" afirma, en referencia a la escuela que tMauricio prende un cigarrillo y mira por la ventana pensativo. Como la calma antes del huracán, necesita ordenar la realidad que nos toca vivir y no perder los estribos en el intento. Profesor de la Escuela Normal, militante de la agrupación docente Evelia Murillo y referente del partido político Patria Grande, Mauricio Villanueva (39) es mezcla de realismo y utopía. Contundente con la realidad educativa que nos toca, sueña con un futuro diferente.uvo una falla de gas en la localidad de Moreno y que dejó como resultado dos trabajadores de la educación muertos. "Para que te des una idea, la escuela Normal, que es una de las mejores escuelas de la ciudad y además le metieron toda la guita cuando cumplió 100 años, hasta la semana pasada tenía perdidas de gas en varios de los salones. El tanque se rebalsa y moja el tablero de electricidad, lo que hace que todas las paredes del salón contiguo estén electrificadas". Para Mauricio, siempre es el sector con menos recursos el que se lleva la peor parte: "Las escuelas de barrio, que encima son las que se ampliaron para recibir secundario, son un desastre. Hay dos escuelas que estuvieron clausuradas: la de Las Praderas y la de Dallera después de lo de Moreno. Cuando ocurrió la tragedia empezó a rumorearse que se podía culpar a los directivos, entonces todos empezaron a controlar lo que pasaba en sus escuelas. Hablo de cosas básicas como tener disyuntores. Hoy hay 1000 escuelas cerradas en la provincia de Buenos Aires. Para mí si la cosa se tiene que poner firme, acá en la ciudad deberían cerrarse muchas más". "La de Dallera cerró porque tenía el techo partido y el pozo ciego rebalsaba, la directora no tenía mucho margen para seguir", y recuerda: "El otro día en una reunión de SUTEBA (Sindicato Unido de Trabajadores Escolares de Buenos Aires), un delegado llevó la ley de seguridad laboral y la leímos punto por punto. Si nosotros aplicamos esa ley a nuestro trabajo no queda una escuela abierta. Cosas como que los cables tienen que ser ignífugos o que haya un disyuntor, no se cumplen prácticamente ningún lado", afirma. La tragedia ocurrida en Moreno conmocionó a la opinión pública porque además de mostrar el desdén al que están arrojadas las escuelas públicas, quienes fallecieron estaban por preparar el desayuno para los chicos que se salvaron porque faltaban 20 minutos para que ingresen. Se habló de una fuga de gas en el establecimiento escolar y de ocho reclamos al área de Infraestructura Escolar de la Gobernación bonaerense, todos desatendidos. Por la magnitud del estallido los cuerpos (de los docentes) salieron despedidos: el de la subdirectora Sandra apareció en una vivienda ubicada frente al colegio. El del auxiliar docente, Rubén, en el patio de la escuela; donde minutos antes había estado barriendo: "Lo que hacían en Moreno con las garrafas pasa en cualquier escuela. En la agraria de nuestra ciudad son los profesores los que van y vienen con la garrafa. Lo tenemos naturalizado porque si no lo hacen hay pibes que no comen". Las últimas noticias muestran que la gobernadora de la provincia se despegó de lo ocurrido y culpó a los responsables del distrito, a lo que Mauricio acusa: "El consejo escolar de Moreno estaba intervenido por Cambiemos. Limpiarse las manos es una vergüenza". La tragedia de Moreno es un agravante más al conflicto entre el gobierno provincial y los docentes que volvió a retomarse a comienzos de este año pero que lleva prácticamente toda la gestión: "El año pasado con Cambiemos perdimos contra la inflación y hoy, ya en agosto, seguimos con el mismo sueldo del año pasado", afirma el profesor. El gobierno llamó a negociar paritarias reiteradas veces, pero detrás de los llamados se esconde cierta hipocresía: la cifra que se ofreció se mantuvo siempre en el 15% distribuido en cuotas, cuando la inflación esperada para fines de este año como mínimo le dobla a ese número: "La diferencia con el anterior gobierno era que las paritarias eran duras pero terminabas empatándole o ganándole a la inflación. Durante el "kirchnerismo" hubo mucha plata bajada a las escuelas, por ahí de manera deficiente y sin un control sobre las prioridades de las instituciones; pero se abrieron muchos jardines, escuelas y universidades y un porcentaje importante del PBI se destinó a educación. Acá en Campana si no me equivoco se abrieron dos escuelas nuevas en el barrio Malvinas, dos escuelas para un sector de la población que antes tenía que transportarse siempre al centro y que representa más de 5000 personas. Cuando arrancó "cambiemos" pusimos plata los docentes para que los pibes tengan los boletines para llevar a la casa. Ni hablar de las medallas y los premios. A eso súmale en primaria todo el material que usan en las clases desde cartulina a fotocopias. Hoy la plata que se baja a educación es mucho menor y se quitaron todos los planes de desarrollo del sector, planes que servían para dar apoyo escolar o planificación extracurricular". El ajuste en carne viva "Este año a principio de año cerraron escuelas de islas y rurales. Lo que generalmente pasa es que tienen matriculas bajas pero es porque tiene la función de contener a un sector de la población que está alejada de los centros urbanos. Han cerrado cursos enteros para juntarlos y así ahorrarse las horas docentes quedando salones como en la escuela del barrio Luján con grados con 50 pibes. Los que llegan tarde quedan afuera del aula escuchando la clase", cuenta Mauricio. No hay que ser un graduado en ciencias de la educación para entender que la calidad educativa en dichas condiciones decae. "Un recorte que está suspendido por los reclamos es la quita de los equipos de orientación escolar. Cumplen una función clave, por lo general tenes uno que atiende a los pibes con problemas de aprendizaje y a una asistente social que resuelve los problemas de fondo que trae el pibe de la casa. Hablamos de trabajos fuera de la escuela, golpizas familiares o violaciones. Las pibas del equipo de orientación de la Normal no dan abasto con los problemas intrafamiliares. Ellas nos informan de los problemas, hacen un seguimiento personal que en situaciones de crisis económica son todavía más importante. A mí como profesor se me pasan los problemas de fondo en el aula. Ese equipo se recortaría y se cambiaría por un equipo distrital que se encargaría de todos los problemas de las escuelas del distrito", informa. El equipo distrital, más que resolver los problemas de fondo que carcomen al sistema educativo, achica lo que para el gobierno es el gasto educativo. "También viene un recorte en las escuelas técnicas: quieren sacar 700 horas anuales por especialidad, sacando horas de materias como historia o de taller. En la técnica de Campana tenes 3 especialidades, 2100 horas. Son profesores que quedarían sin trabajo", asevera Mauricio. Tal vez la acusación más común contra los cuerpos docentes es por el abuso de licencias escolares. El docente responde con sinceridad: "hay y hubo abusos con las licencias. No hay ni hubo mucho control sobre los certificados de licencia. Pulularon mucho las licencias psiquiátricas donde un psiquiatra "amigo" firmaba un certificado donde decía que estabas incapacitado para trabajar. Desde los gremios siempre se presionó por mayor control del Estado para que esos derechos no se pierdan ante el abuso de algunos". Mauricio no tiene dudas: para él detrás de este ataque directo a la educación pública hay una ideología clara, que se deja entrever en frases de sus referente; como cuando Macri marcó "una terrible inequidad de aquel que puede ir a la escuela privada versus aquel que tiene que caer en la escuela pública" o cuando María Eugenia Vidal dijo que "nadie que nace en la pobreza en la Argentina llega a la universidad". "Además, proyectos como Secundario 2030 (implementado en CABA como "escuela del futuro"), tienen como objetivo mandar a hacer a los pibes de último año pasantías gratuitas en las empresas", cuenta Mauricio con la soltura del que está metido en el tema. "Esto es una locura, distorsiona el mercado laboral; ya que muchos trabajos pagos pasan a ser ocupados por mano de obra gratuita y marca lo que quieren para nuestros jóvenes: que terminen la secundaria y vayan a laburar en vez de incentivar a que asistan a un terciario o la universidad. A las escuelas privadas no se les va a pedir esto, lo que también indica lo que se espera de sus alumnos. La concepción es clara".



Tapar el sol con la mano

Por Santiago Tomás Mengual

