La semana pasada fue algo atípica, plagada de anuncios de medidas económicas y declaraciones públicas de funcionarios. El presidente del Banco Central lanzó un programa de rescate de Lebac en medio de un mercado convulsionado por la devaluación turca. Especuló con que varios (ex) tenedores de Lebac no desembarcarían de inmediato en un dólar contagio y a su vez consiguió los permisos necesarios para frenar con reservas cualquier eventual corrida cambiaria; suspendió -a través de un confuso comunicado del Ministerio de Hacienda- las subastas diarias de USD 50 millones para intervenir vendiendo reservas por casi USD 2.000 millones entre miércoles y jueves. También penalizó a bancos que no acataron su disposición de invertir el dinero de las Lebac en otros títulos: Leliq o Nobac; elevó el coeficiente de encajes forzándolos a inmovilizar ese dinero. Por último, anunció que mantendrá la tasa de interés de referencia en 45% anual hasta octubre: un nivel alto pero inferior a los observados desde mediados de junio. Caputo se animó a más intervencionismo y las cosas no salieron tan mal. En un contexto de desarme quirúrgico de Lebac, la regulación fue bien recibida en el mercado: el riesgo país bajó notoriamente entre miércoles y jueves (para repuntar el viernes por el desplome del Merval) y el tipo de cambio permaneció estable en torno a los USD/ARS 30. Su semana cerró con la confirmación de un swap con China por USD 4.000 millones. Macri también realizó algunos anuncios y graciosas declaraciones sobre la corrupción del sistema de obras públicas. "Si se encuentran con un pedido indebido, tienen un Presidente al cual acudir" sentenció ante un auditorio de CEOs de las más importantes empresas del país. El caso de los cuadernos empieza a salpicar la economía (quizá un efecto colateral no deseado); Rocca confesó delitos sin querer hablando ante el mismo auditorio que el presidente en el Congreso de la AEA y las acciones de Techint se derrumbaron, Benito Roggio renunció a la presidencia de sus empresas para que no queden inhabilitadas a desarrollar actualmente obras de licitaciones públicas; y tuvo igual suerte bursaltil, como el Banco Galicia si Ribaya se acogiese a la figura de "arrepentido". Por el lado de Cristina Kirchner, se ve a un peronismo actividido. En cuanto a las medidas que lanzó Macri por DNU, se trata de un ajuste para aumentar la recaudación -por el lado de los ingresos en vez de la reducción de gastos- y eran hasta hace dias tenazmente rechazadas por él mismo. Se trata de la eliminación del Fondo Sojero que co-participaba a provincias del 30% de lo recaudado por retenciones, la anulación del 66% del listado de reintegro a la exportación por producto "manufacturado" o de las economías regionales, y por último (y menos relevante que las anteriores en materia de recaudación/contable) la suspensión hasta diciembre del esquema de baja en las retenciones a los derivados de la soja (aceite y harinas). "Las medidas son un misil (…). Me parece que son medidas de contadores, que no tienen en cuenta el valor agregado" dijo, irritado, el presidente del la UIA Migue Acevedo quien también reconoció que el Ministro Dante Sica aseguraba hasta hace poco la continuidad de los reintegros. La UIA en general, también a cuenta de la publicación de la estadística del sector cuando advirtió: que la actividad fabril sufrirá una recesión muy fuerte "hasta fin de año o más", viene cuestionando algunas políticas del gobierno. El triunvirato de la CGT también estudia llamar un paro general por las condiciones del país, entre ellas que la pobreza vaya aumentar como reconoció Macri producto de la corrida cambiaria. Volviendo, en cuanto al Fondo Sojero recordé una frase reciente de Beatriz Sarlo en una entrevista de la Revista Barcelona, que "Argentina incumple sus acuerdos". Esto por que Macri infringió, por decreto y sin previo aviso fiel al espíritu autoritario de Cambiemos, el Pacto Fiscal firmado con gobernadores e intendentes para dividir responsabilidades ante el ajuste fiscal inminente prometido al FMI. También violó la Ley de Presupuesto 2018 y los gobernadores ahora se preguntan que sentido tiene aprobar la Ley 2019 si luego con un DNU van a reformarla. Pero no iniciaron acciones legales ante ese avasallamiento (iniciativa tomado por los ejecutivos más cercanos al kirchnerismo) sino que mantienen las conversaciones con la Rosada, y a través del buen remador Rogelio Frigerio. Para terminar, con esas medidas se descuenta que el gobierno cumplirá la meta de déficit fiscal (de -1,3% del PIB) pero objetará los demás objetivos, de crecimiento económico (1,4% en 2018) e inflación (29% anual). Las proyecciones económicas para este año no paran de actualizarse a la baja. La economía entró en recesión En el segundo trimestre de este año la economía entró en recesión, y las proyecciones para todo 2018 no paran de actualizarse a la baja. La recesion continuará con suerte hasta mediados de 2019, con caídas abruptas a principios de año hasta que impacte la cosecha agrícola. La construcción y la industria son las actividades más golpeadas. La caída de la producción industrial en mayo y junio arrasó con el crecimiento magro de los primeros cuatro meses, según las estadísticas del INDEC. El registro del uso de la capacidad de las fábricas se ubicó en el mínimo de los últimos 16 años: se enciende apenas el 61,8% de la empresa. En el caso de las PyMEs la CAME informó que la capacidad ociosa también promedia el 40%. La inflación en julio se aceleró por la corrida cambiaria y anotó otro registro récord como en el mes de junio. Las subas programadas no dan respiro: resta medir el impacto de subas en servicios públicos, transporte y combustibles también en agosto. Y la situación cambiaria no puede calificarse de estable. Si la inflación acumulada en 12 meses supera al 29%, el Banco Central pierde la potestad de hacer política sin el aval del Fondo, como ocurrió esta semana con el programa de desarme de Lebac dado que nuestra inflación en 12 meses es del 31,2% anual. La recesión empieza a ser funcional.







Nuestra Carta Magna; el Acuerdo con el FMI

Por Mara Pedrazzoli

