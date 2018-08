Para Alejo Sarna, "la Provincia está vaciando los Consejos Escolares"

Además, explicó que "los Consejos Escolares no tienen autonomía de ejecución en materia de infraestructura escolar" y acusó al gobierno de "profundizar en muchos casos la burocratización de los pedidos de autorización para la realización de cualquier intervención en las escuelas". Alejo Sarna, único Consejero Escolar opositor de la ciudad de Campana, se mostró preocupado porque "hoy la educación pública está viviendo un momento crítico, y el gobierno de la Provincia de Buenos Aires está profundizando la problemática vaciando los Consejos Escolares que son la institución democrática y representativa de la Dirección General de Educación en el territorio". El joven Consejero Escolar explicó: "Los Consejos Escolares no tienen autonomía de ejecución en materia de infraestructura escolar, y este gobierno ha profundizado en muchos casos la burocratización de los pedidos de autorización para la realización de cualquier intervención en las escuelas lo cual hace que los trabajos de mantenimiento se retrasen considerablemente. La responsabilidad de esto es de la Dirección Provincial de Infraestructura Escolar, dependiente de la DGCyE, con lo cual hago a ellos responsables de la integridad física de alumnos, docentes y auxiliares". A su vez agregó: "También es necesario manifestar el desfinanciamiento que está sufriendo la educación en el actual gobierno, ya que a los Consejos Escolares llegan míseros importes mensuales o bimestrales para atender todas las necesidades de las escuelas como son desagotes de pozos, desratización, agua en bidones, limpieza de tanques y cañerías, transporte, artículos de limpieza, etc. Ni hablar de Infraestructura, el mantenimiento de los edificios es cada vez más cara y se hace muy difícil afrontarla con el dinero que se cuenta". Por otra parte, Sarna cargó nuevamente contra la municipalización del Servicio Alimentario Escolar, el cual "es parte de esta política de vaciamiento de los Consejos Escolares y la municipalización de las escuelas", según aseveró. "Hoy existen múltiples problemas en los comedores escolares que van desde la calidad hasta la cantidad de la comida y eso es culpa del un traspaso innecesario del SAE del Consejo al Municipio, y son nuestros niños y niñas los grandes perjudicados", añadió. El joven consejero escolar también habló sobre la situación de los auxiliares: "Se han visto sobrecargados de tareas producto de la nueva normativa de la DGCyE, como así también la burocratización para la designación de cargos reemplazantes, lo cual obliga a que existan días que los establecimientos no tengan todo el personal auxiliar necesario para mantener el servicio. Y sin dudas esa falencia en la cobertura de reemplazos recarga en el resto del personal. Además existe en los auxiliares una gran problemática en el pago de los haberes de los mismos, y esto es culpa de la política de recorte de gastos y burocratización administrativa". Por último, el referente de Vamos Campana denunció la "crisis institucional que sufren los Consejos Escolares" y detalló: "Están dejando de ser lo que la Constitución Provincial y la Ley de Educación Provincial señala como sus funciones, ya que están siendo vaciados de contenido tratando de transformarlos en simplemente, "Mesas de entradas" descentralizadas de la DGCyE en el territorio. Los Consejeros tenemos un rol político y administrativo en la Comunidad Educativa y estamos orgullosos de él. Sabemos de las necesidades porque caminamos el territorio, escuchamos a los docentes, padres y alumnos, y vamos a defender los Consejos Escolares porque son el único nexo entre la Provincia y el territorio, y porque defender los Consejos Escolares es defender la Educación Pública".



Para Alejo Sarna, "la Provincia está vaciando los Consejos Escolares"

