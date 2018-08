El Sindicato Municipal exige la reapertura de la mesa paritaria

Es con el objetivo discutir una recomposición salarial para el acuerdo del primer semestre. En septiembre se debería negociar la suba para la segunda parte del año. El Sindicato de Trabajadores Municipales de Campana (STMC) viene reclamando la reapertura de paritarias para subsanar lo que considera es la brecha que dejó el aumento semestral acordado con el Municipio y la inflación registrada desde marzo hasta la fecha. Dicho volumen de poder adquisitivo perdido es, de acuerdo a fuentes gremiales consultadas por La Auténtica Defensa, del orden del 7 por ciento, que redondearía entre un 8 y un 9 por ciento cuando finalice el mes de agosto y el alcance de la suba pactada entre el STMC y el Municipio. Cuando se discutieron los montos para el primer semestre, hubo un acuerdo de palabra en volverse a reunir antes de que cerrara el período si la suba de precios escalaba por encima de los valores fijados. Sin embargo, tras el pedido del gremio, las reuniones no se concretaron. "La primera nota formal la elevamos a fines de julio y aún no hemos obtenido respuesta", manifestaron autoridades sindicales a LAD. De acuerdo a ellas, el Municipio aduce que todos sus representantes paritarios dejaron de pertenecer al Departamento Ejecutivo, por lo que debe nombrar a nuevos funcionarios antes de restablecer el diálogo paritario. Esta semana el sindicato volverá a presentar una nota reclamando la mesa salarial. No hay mucho tiempo que dejar correr: es que en septiembre arranca el segundo semestre del año paritario y las partes deben negociar la suba para esos seis meses restantes. A falta de plazos concretos, además de estimaciones precisas sobre el índice inflacionario que redondeará el 2018, lo único seguro es que el 15% de tope fijado a comienzos del año por el Gobierno de Mauricio Macri para las paritarias estatales quedó pisoteado por la severa realidad económica. El viernes pasado, en un cónclave de secretarios generales desarrollado en La Plata, la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (Fesimubo) se declaró en alerta y movilización en reclamo de la reapertura de paritarias en los distritos provincial y en rechazo a la injerencia del Honorable Tribunal de Cuentas en las municipalidades, con el argumento que afecta sus autonomías. Es por las sanciones que el órgano judicial ha dirigido a diferentes gobiernos locales que en arreglos particulares con los gremios de sus ciudades incurrieron en faltas a la ley provincial. En Campana, por ejemplo, esa disputa gira alrededor de los sueldos de la cúpula sindical.



Otros tiempos: reunión paritaria entre el gremio y el municipio, que tenía como representantes a personas que hoy ya no están ligadas al ejecutivo.



El Sindicato Municipal exige la reapertura de la mesa paritaria

