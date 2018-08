Y la Santo viajó a Bariloche

Después de los primeros días de zozobra y no sin esfuerzo, los alumnos reunieron el dinero necesario para concretarlo. Habían sido defraudados por la empresa Snow Travel. La carta de los chicos a la comunidad de Campana. La noticia se conoció semanas atrás: en plena temporada invernal, la empresa Snow Travel se declaró en quiebra, dejando sin su viaje de fin de curso a unos 6000 estudiantes. Una de las escuelas afectadas fue la Santo Tomás de Aquino de nuestra ciudad. Lo cierto es que después de los primeros días de zozobra, padres y alumnos se pusieron a trabajar y ayer a las 9 de la mañana, partieron a Bariloche. Gracias a la intervención del Ministerio de Turismo de la Nación, que puso en funcionamiento un mecanismo a través un fideicomiso generado desde el año 2006 para estos supuestos (conformado con el pago de la denominada cuota 0), a los alumnos de la Santo se les asignó la empresa Flecha Bus. Pero de todas formas hubo que abonar un costo extra, para que accedan a un paquete de salidas y excursiones similares a las que habían contratado inicialmente. Así que en pocos días, los chicos se pusieron a trabajar organizando todo tipo de eventos y movidas para recaudar los fondos necesarios. LA CARTA "Después de haber pasado momentos de angustia, tristeza, bronca, impotencia hoy, gracias a todos ustedes pudimos cumplir nuestro sueño, y estamos yendo rumbo a nuestro anhelado y deseado viaje de egresados a Bariloche. Estamos conmovidos por tanta generosidad, acompañamiento, cariño y ayuda que toda nuestra comunidad de Campana nos brindó en forma desinteresada, acudiendo sin dudarlo y sin ser llamados a extendernos una mano. Nuestros corazones y el de todas nuestras familias atesorarán este recuerdo por siempre y no olvidaremos que lo cumplimos gracias a ustedes. ¡Que Dios los bendiga!", dice la carta de agradecimiento de los chicos de la Santo a la comunidad de Campana, quienes tuvieron especiales palabras para "Maxi González y Cristina - Hernán Casanova, Nicolás Boiko y elenco - Madison viernes - Colegio Armonía y Comunidad Educativa - Unidad Académica Dante Alighieri y Comunidad Educativa - Colegio Santo Tomás de Aquino, Directivos, Docentes, Administrativos, Personal auixiliar y Comunidad Educativa - Unión Obrera Metalúrgica Seccional Campana - Directivos del Jardin 917/914 - Sensaciones Empresa de Turismo – Juan Ignacio "Pichi" Mercier - RT estética corporal - Granja y Carnicería boutique - Pizzería La Tahona - Lavadero de autos Estrada - Sabrina Sena indumentaria - Duo DG Diseño Gráfico - Samantha Damario - Señor Mauro Santos - DJ Marcelo Sánchez - Óptica Gaffel - Mar de Flores - Colchones Piero - Grupo Márquez - Fatima Ledesma (Just) - Natalia Bodano (Isabella) – Laurelia - Yanina Montiel - La Era del Papel - Librería Mis Pekes - Marta Acosta (Mary kay) – Divas - Reina Juana - Juro que te amo - Papelera Laurita - Perfumeria California - Peluquería IM de Iris Merle - Tupperware Carolina - Panadería y Confitería La Perla - Rolo Ambrosio.











Y la Santo viajó a Bariloche

