Estamos en pleno invierno, una estación, en la que el sol, es débil; las temperaturas bajan, las lluvias, el frío y las heladas son frecuentes. También se asocia con la etapa final de la existencia, aquella edad en la que el tren de la vida se va acercando a su última parada. Pero desde el punto de vista cristiano, hay vida después del invierno. EL invierno es un tiempo de descanso para las plantas, donde revigorizan sus funciones biológicas y se preparan para un nuevo ciclo vital que llega con "la primavera". Los picos de las altas montañas se cubren de nieve. La nieve se derrite poco a poco y filtrándose entre la tierra aumentará en la próxima primavera el agua de los ríos. Como en la naturaleza, los seres humanos también tenemos temporadas de invierno. Cuando cambia el color del cielo y una sensación de cansancio nos invade y necesitamos parar. Después de un tiempo de mucha actividad, responsabilidad, y arrastrar cargas pesadas, nuestras fuerzas flaquean. Enfermedad, experiencias negativas, sensación de fracaso e inmadurez nos roban la ilusión y en algunas ocasiones nos llevan a estados depresivos. En nuestro invierno necesitamos que todo el material de las estaciones pasadas, la hojarasca, las plantas secas, el abono, etc. sea transformado y nuestra tierra se limpie. Es durante el invierno, esa etapa sin aparente ilusión, que nos es más fácil ceder, entregar aquello de nuestras vidas que no estábamos dispuestos antes, es el tiempo que el grano de trigo caiga en tierra y muera, para llevar así mucho fruto (Juan 12:24). ¡Si!, Es hora de dejar atrás todo aquello que de una forma u otra se ha convertido en un lastre en nuestras vidas, ya sean personas, deseos, sentimientos que nos desgastan y oprimen la mente y el alma, obstáculos que nos impiden salir de los fríos que invaden nuestro ser. El invierno es un tiempo de descanso, es tiempo de recuperación, restauración y preparación para la próxima temporada. El invierno no es ausencia de acción, sino de un trabajo interno y profundo que llevará a tener sus frutos en la primavera. El invierno es tiempo de "morar al abrigo del Altísimo" (Salmo 91:1), de refugiarse en Él, sentir su calor y protección en medio de las tormentas. Es tiempo de "Estad quietos y conocer que yo soy Dios" (Salmo 46:10). Muchas veces tenemos que dejar de luchar y entregarle a Dios el control de la situación que nos toca vivir. "…No temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. No peleéis vosotros en este caso; paraos, estad quietos…" (2 Crónicas 20: 15, 17). "Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón; aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado" (Salmo 27:3). Estemos prevenidos, los cambios llegan, lo sabemos, lo vemos venir, pero sólo en escasas ocasiones nos anticipamos y este fenómeno nos toma por sorpresa debido a nuestra falta de preparación. Nuestra confianza está en Dios, porque sabemos que detrás del invierno siempre nos espera la primavera. Busca una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia" ¡Dios te bendiga! ¡Hasta la próxima semana! Luis Rodas Rivadavia 447 - Campana - Tel. 427296 - 437492 - luisgurodas@yahoo.com.ar



La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy; "El Invierno"

Por Luis Rodas

